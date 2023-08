Każdy, kto miał ważną Migawkę podczas 600. urodzin Łodzi, otrzyma dodatkowe dni darmowej komunikacji po zakończeniu jej ważności. To prezent dla łodzian z wykupionym biletem miesięcznym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Darmowy bilet na komunikację miejską w Łodzi z okazji jubileuszu 600-lecia miasta. Dodatkowy bonus dostaną także posiadacze Migawek, czyli biletów miesięcznych. Warunek: ważna Migawka podczas urodzin Łodzi.

Urodziny Łodzi już za nami, a urodzinowe prezenty nadal trwają. Dla wszystkich pasażerów, którzy korzystają z biletów okresowych, przygotowane zostały przedłużenia ważności ich migawek.

Jak to działa? Przykład: jeśli masz Migawkę ważną do 3 sierpnia (czyli była ważna w dniach 28-30 lipca podczas urodzin Łodzi), to pojawi się na niej z automatu dodatkowy trzydniowy bilet na okres od 4 do 6 sierpnia. Przysługuje dokładnie tyle dodatkowych dni, przez ile dni urodzin Łodzi mieliśmy ważny bilet okresowy.

Jeśli nasza Migawka skończyła się w trakcie obchodów 600-lecia Łodzi, na przykład 29 lipca, to przysługują nam dwa dodatkowe dni. Analogicznie jeśli ostatnim dniem ważności był 28 lipca, wtedy mamy jeden dodatkowy dzień do wykorzystania.

Wydłużenie ważności biletów z automatu pokaże się nam na naszej Migawce. Należy jednak pamiętać, aby zakodować nowy bilet.

Tak samo robi się to w przypadku zakupu Migawki przez Internet. Możemy to zrobić w biletomacie lub u kontrolera.

Również w biletomacie możemy sprawdzić, czy na naszej Migawce pojawił się już dodatkowy darmowy bilet, wydłużający okres ważności karty.