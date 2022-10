"Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle...", a można je podziwiać w łódzkim zoo. Nowymi lokatorami jest rodzina makaków japońskich, które ciągle chcą się bawić i nawet ciężkie mrozy są im niestraszne.

Makaki japońskie, czyli małpy śnieżne - nowi mieszkańcy łódzkiego ZOO Orientarium / ZOO Łódź / Materiały prasowe

Uwielbiają się bawić, potrafią lepić śnieżki i umieją posługiwać się prostymi narzędziami - to tylko niektóre z cech makaków japońskich. W łódzkim Orientarium zamieszkała właśnie rodzina sześciu niezwykle charakterystycznych małp śnieżnych.

Te pochodzące z Japonii zwierzęta, żyją w dużych stadach i potrafią dostosować się do otaczających warunków. Można je spotkać między innymi w tropikalnych lasach i pokrytych śniegiem górach. Wraz ze spadkiem temperatury sierść makaków staje się grubsza, dzięki czemu są one w stanie przetrwać mrozy nawet do -20 stopni Celsjusza, są bardzo żywiołowe i chętnie się bawią - mówi wiceprezes ds. hodowlanych Orientarium Tomasz Jóźwik. Jestem pewny, że będą się u nas dobrze czuły.

Małpom śnieżnym niestraszna jest temperatura nawet -20 stopni Celsjusza / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Makaki japońskie przyjechały do Łodzi z Ogrodu Zoologicznego Amersfoort w Holandii w ramach współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.

Uwielbiają owoce, orzechy, liście drzew i krzewów oraz owady i larwy - zdradza kierownik sekcji małp i ptaków łódzkiego ZOO Uljana Kałążny. Zaobserwowano, że na wolności potrafią robić śnieżki i nimi rzucać, bawiąc się w ten sposób.

Nowe stado zamieszkało w bardzo szczególnym miejscu, bo wybieg małp śnieżnych jest pierwszym, jaki widzą zwiedzający tuż po wejściu na teren łódzkiego ogrodu. Lomiko, Iolei, Yoshi, Dojo, Oeps, Chento to dwa samce i cztery samice, grupa jest bardzo stabilna. Ma silnego przywódcę.

Co ciekawe makaki japońskie są altruistyczne, szczególnie w relacjach między matkami a córkami. Zwierzęta dzielą się pożywieniem i ostrzegają się wołaniem, gdy zaobserwują drapieżnika. Mogą również praktykować współkarmienie, w którym osobnik dominujący daje dostęp do pożywienia jednostkom podległym.