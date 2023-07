W piątek udostępniono kierowcom odcinek nowej drogi ekspresowej S14 między węzłami Aleksandrów Łódzki i Emilia. To brakujący odcinek trasy, która jest zachodnią obwodnicą Łodzi. Dzięki temu Łódź jest pierwszym miastem w Polsce z pełnym ringiem autostrad i tras szybkiego ruchu wokół miasta.

Ostatni odcinek pełnej obwodnicy Łodzi został oddany do użytku 7 lipca / Marian Zubrzycki / PAP

Oddany do ruchu fragment S14 ma 16,3 km. Nowa trasa, licząca ponad 40 km, połączyła autostradę A2 i drogę krajową 91 z trasą ekspresową S8 i była ostatnim brakującym elementem tzw. ringu autostrad i dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi. Od północy tworzy go autostrada A2, od południa S8, a od wschodu - autostrada A1.

Cała obwodnica Łodzi - razem z autostradami i drogą ekspresową S8 - liczy 122 km.

Budowa dwóch odcinków S14 kosztowała ponad 1,5 mld zł. Inwestycję dopełni budowa łącznika od węzła Aleksandrów Łódzkiego do ul. Szczecińskiej w Łodzi oraz rozbudowa węzła Emilia za ponad 400 mln zł. W tym tygodniu ogłoszono przetargi na ich realizację.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że Łódź jest pierwszym miastem w kraju z pełnym ringiem autostradowym, ale - jak zapowiedział - niebawem pełną obwodnicę ma mieć też Kraków, a następnie m.in. Szczecin i Warszawa.

Nowy odcinek S14 ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny o nawierzchni bitumicznej. Wartość kontraktu, który zrealizowała chińska firma Stecol Corporation, wyniosła 811 mln zł.

Układ komunikacyjny wokół Łodzi (fot. GDDKiA) /

Udostępniony kierowcom odcinek drogi ekspresowej S14 był ostatnim elementem powstawania tej drogi. Pierwszy fragment - od Łodzi do Dobronia, o długości 15,2 km, został oddany do ruchu 10 lat temu - latem 2012 roku. Kolejny, między węzłami Dobroń i Róża, o długości 3,3 km, realizowany był w ramach budowy drogi ekspresowej S8; do ruchu przekazany został latem 2014 roku. Przed rokiem zaś oddano 12-kilometrowy odcinek nowej drogi ekspresowej S14 między węzłami Łódź Lublinek i Aleksandrów Łódzki, który połączył się z zakończoną właśnie inwestycją.

Domknięcie ringu tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej ma poprawić warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, wyprowadzając tranzyt z tych miejscowości. Skróci także czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając bezpieczeństwo podróżowania oraz ułatwi poruszanie się po całej aglomeracji, bez konieczności przejazdu przez centra Łodzi i jej miast satelitarnych.

Budowa dwóch odcinków S14 została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą 903,6 mln zł.