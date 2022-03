Pogrążonej w wojnie Ukrainie pomagają studenci i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W murach uczelni trwa szycie siatek maskujących dla mieszkańców Lwowa.

Barykady przed obwodową administracją państwową we Lwowie / PAP/Vitaliy Hrabar / PAP

W ten sposób wykładowcy i studenci łódzkiej uczelni artystycznej odpowiedzieli na prośbę zaprzyjaźnionej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki - informuje dyrektor Instytutu Ubioru ASP w Łodzi dr Michał Szulc.

Zobaczyliśmy na przesłanych ze Lwowa zdjęciach, jak zamknięci w akademiku studenci ze ścinków materiałów robili siatki maskujące. Mieli wielkie chęci, lecz kończyły im się tkaniny i poprosili nas o materiał, który już do nich wyjechał. Jednocześnie sami rozpoczęliśmy akcję szycia siatek - wyjaśnił.

Zaznaczył, że odzew na tę formę pomocy Ukrainie był bardzo duży, zarówno ze strony współpracujących z uczelnią szwalni i krojowni oraz innych firm, które dostarczyły materiał, jak i samych studentów, i wykładowców.

Od poniedziałku kroiliśmy materiał na kawałki, a w środę ruszyła akcja szycia. W naszej tkalni było ponad 50 osób. Atmosfera jest niesamowita - tłumaczył Szulc.

Dr Michał Szulc podkreślił, że ramię w ramię pracowali m.in. studenci z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Powstały siatki o różnych rozmiarach, które mają wyjechać do Lwowa. Nie będą one jednak służyć do celów militarnych. Mają być wykorzystywane przez mieszkańców.

Akcja ASP ma być kontynuowana. W murach uczelni siatki mają też szyć uczniowie liceum plastycznego.