​Zielona mozaika prostokątów, ozdobionych nieregularnymi kształtami stopionego szkła i żywicy epoksydowej - to witraż niezwykle cenionego za granicą, polskiego artysty Romana Modzelewskiego. Designer w ten sposób ozdobił Dom Towarowy "HANDLOWIEC" w Poddębicach w Łódzkiem.

Ocalałe dzieło Romana Modzelewskiego / Agnieszka Wyderka, RMF FM / RMF FM

Żywica epoksydowa, to jest naturalny materiał, w którym Roman Modzelewski produkował zarówno meble, jak i tworzył, więc to nie jest nic dziwnego dla tego artysty. Natomiast nas zaskoczyło absolutnie, że znaleziono to w Poddębicach, w domu handlowym - powiedziała w rozmowie z RMF FM dyrektor Muzeum Miasta Łodzi - Magda Komarzeniec.

od lewej: wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, dyrektor MMŁ Magda Komarzeniec, burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski, Anna Łagodzińska-Pietras (Dział Historyczny MMŁ ) / Agnieszka Wyderka, RMF FM / RMF FM

Przed nami jeszcze eksploracja dokumentów, jeśli jeszcze zachowały się takie związanych z budową handlowca, bo jak sądzę tam będzie można odnaleźć informacje dotyczące zlecenia, być może płatności, czy terminu, w jakim było to realizowane, czy artysta pracował na miejscu w Poddębicach, czy może szyby przygotowane w Łodzi dotarły do Poddębic - powiedziała Anna Łagodzińska-Pietras z działu historycznego Muzeum.

Witraż ocalili pracownicy Muzeum Miasta Łodzi i władze Poddębic.