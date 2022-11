Łódzcy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Poznania zatrzymali kolejne 5 osób, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej oszukującej osoby w podeszłym wieku metodą na wnuczka i policjanta. W sumie w śledztwie zarzuty usłyszało 35 osób. Wyłudzili oni od pokrzywdzonych ponad milion złotych. Wzbudzali zaufanie u seniorów i przekonywali ich, by przekazali im pieniądze - często dorobek ich życia. Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

/ Łódzka policja / Materiały prasowe

Łódzcy policjanci wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi prowadzą śledztwo dotyczące masowych oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.



Już w kwietniu 2022 roku łódzcy i wielkopolscy funkcjonariusze zatrzymali w Warszawie pierwszych 8 oszustów ( 7 mężczyzn w wieku od 19 do 25 i 29-letnią kobietę ) działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Siedmioro zostało aresztowanych.





W czerwcu w ręce funkcjonariuszy wpadło kolejne 7 osób ( 6 mężczyzn i jedna kobieta ) w wieku od 20 do 35 lat. Wśród nich obywatel Rosji i inny aktualnie poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Nie był to jednak finał tej historii.

Funkcjonariusze pracując nad sprawą zatrzymywali kolejne powiązane z tym procederem osoby. 7 listopada 2022 roku na terenie Warszawy łódzcy i wielkopolscy funkcjonariusze zatrzymali 5 osób. Tym razem za kraty trafiło 4 mężczyzn w wieku od 25 do 39 lat oraz 39-letnia kobieta.

/ Łódzka policja / Materiały prasowe

Pokrzywdzeni to seniorzy z Płońska, Ostrołęki, Torunia, Warszawy i innych miast na terenie kraju.

Do zarzucanych wyłudzeń doszło w okresie od września 2021 roku do sierpnia 2022 roku. Jednorazowo w ręce oszustów trafiało od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Sprawa jest rozwojowa. Do chwili obecnej zarzuty usłyszało już 35 osób. Wyłudzili oni w sumie ponad milion złotych.