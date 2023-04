Nandu plamiste mieszkające w łódzkim ogrodzie właśnie złożyły jaja. Niespodzianki w gniazdach odnaleźli też opiekunowie orłanów i żurawi mandżurskich.

Przechadzający się alejkami goście zauważyli już pewnie jasnozielone jaja na wybiegu nandu plamistego. Zaskakujący jest nie tylko ich kolor, ale i wielkość.

To na pewno nieco większe jajka niż kurze, ale też ptaki są przecież zdecydowanie większe - mówi Michał Sobczak, jeden z kierowników działu hodowlanego Orientarium ZOO Łódź - U tych ptaków jaja wysiaduje samiec. W tym czasie bardzo mocno będzie dbał o terytorium wokół gniazda, może stać się bardziej agresywny, nawet wobec samic.

Pisklęta nandu plamistego powinny pojawić się na wybiegu już pod koniec kwietnia. Od razu będą bardzo samodzielne.

Dwa jaja pojawiły się także w gnieździe orłanów. Te ptaki bardzo trudno się rozmnażają.

Para mieszkająca w naszym ogrodzie pierwszy raz zainteresowała się lęgiem w tej wolierze - dodaje Sobczak. To gatunek, który potrzebuje mieć dużą przestrzeń wokół gniazda, bezpieczną strefę. W innym wypadku porzucają jaja, a nawet świeżo wyklute młode. Jeśli uda nam się doczekać młodych orłanów, to będzie to ogromny sukces hodowlany - zaznacza.

Nowe jaja pojawiły się też w gniazdach żurawi mandżurskich, które w Azji są symbolem szczęścia i wierności.

W nadchodzący weekend będzie sporo okazji do tego, by przyjrzeć się jak nandu wysiadują swoje jajka. Ptaki wybrały miejsce na swoje gniazdo na ziemi, tuż obok ogrodzenia.

Zachęcamy, by w ten świąteczny czas wstać na chwilę od stołu i przejść się na spacer do Orientarium - przekonuje Arkadiusz Jaksa z Orientarium ZOO Łódź - Jesteśmy otwarci przez całe święta wielkanocne.

Codziennie od 9.00 do 19.00 można podziwiać zwierzęta i zobaczyć, jak wiosna z prawdziwą siłą zakwita w ogrodzie.