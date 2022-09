​Do 12 lat więzienia grozi dwóm sprawcom napadu na salon gier w centrum Skierniewic (Łódzkie). Mężczyźni żądając wydania pieniędzy grozili pracownicy salonu pałką teleskopową. Sąd aresztował ich na trzy miesiące.

Zatrzymanie sprawcy napadu / Policja Łódź / Policja

3 osoby związane z napadem na salon gier w centrum Skierniewic zostały zatrzymane. Dwóch sprawców trafiło do aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

Jak poinformowała kom. Magdalena Studniarek z biura prasowego łódzkiej policji, zdarzenie miało miejsce w nocy 1 września.

Do salonu gier w centrum Skierniewic przyszło dwóch mężczyzn. Początkowo zaczęli grać na automacie do gier. W pewnym momencie podeszli do pracownicy salonu i zażądali wydania pieniędzy, grożąc przy tym pałką teleskopową. Pracownica oddała im swoją gotówkę i firmowe pieniądze. Łącznie 2 000 złotych. Mężczyźni zabrali również telefon 49-letniej pracownicy salonu - przekazała Magdalena Studniarek.

Zatrzymani sprawcy napadu na salon gier / Policja Łódzka / Policja

Jak dodała, skierniewiccy policjanci wytypowali na sprawców trzech mieszkańców okolic Łodzi w wieku od 28 do 34 lat. Zaledwie kilkanaście godzin od zdarzenia doszło do zatrzymań na terenie powiatu zgierskiego.

Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli pałkę teleskopową, skradziony telefon pokrzywdzonej i pieniądze.

Dwóch z zatrzymanych, 28 i 34-latek, usłyszało prokuratorskie zarzuty rozboju, za co grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował ich na 3 miesiące.

Podejrzani byli już notowani. Trzeci z zatrzymanych po przesłuchaniu został zwolniony.