Pomiędzy 28 a 30 lipca łódzkie niebo ozdobią balony. W ten sposób miasto będzie świętować swoje 600. urodziny.

Jeden z balonów, które pojawia się nad Łodzią w 600. urodziny / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Festiwal odbędzie się w dniach 28-30 lipca. Nie dość, że z ziemi będzie można podziwiać codziennie paradę balonów, to jeszcze będzie okazja, by za darmo wznieść się w powietrze.

Balony będą startowały z kilku miejsc. To m.in. łódzkie Błonia, Park Poniatowskiego czy lotnisko. Kilka godzin po wschodzie i przed zachodem słońca będzie można za darmo wzbić się nad miasto i podziwiać jego panoramę.

Zwieńczeniem atrakcji będzie balonowy i widowiskowy pokaz night glow - nocna gala balonów na łódzkim niebie.

Wiemy, że w urodziny Łodzi będą koncerty, gwiazdy, kabarety, moneta z Łodzią, znaczek pocztowy z Łodzią, a my zapraszamy łodzian na kolejną atrakcję - mówi prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska. Bo oprócz tych wszystkich wydarzeń, między 28 a 30 lipca łódzkie niebo ozdobią też balony.

Balonowa przeszłość Łodzi

Nie bez powodu z okazji 600-lecia Łodzi nad miastem pojawią się balony. Miasto w XX wieku odegrało ważną rolę w polskim dziedzictwie balonowym. Balony były bliskie mieszkańcom miasta i corocznie oczekiwane.

W latach 70. i 80. XX wieku w Łodzi organizowane były zawody balonowe o zasięgu międzynarodowym. Na początku latały gazowce.

Miasto Łódź było zasilane ze Śląska gazem hutniczym, który doskonale nadaje się do napełniania balonów gazowych. Gazowce startowały z parku na Zdrowiu, korzystając z dostępności gazu z przebiegającej tam linii zasiłowej.

Po kilku latach dołączyły balony na ogrzane powietrze. Te wznosiły się z terenów Aeroklubu Łódzkiego.

Nocny pokaz ognia dadzą załogi balonowe w sobotni wieczór / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Pierwsza edycja zawodów balonowych w Łodzi to 19 czerwca 1977 roku. Wystartowały w nich po dwie załogi z: Polski, Czechosłowacji, Australii i RFN, wszystkie balonami gazowymi.

Zawody te były rozgrywane regularnie co roku, aż do końca lat 80., do 1989 roku. Coroczne zawody o Puchar Głosu Robotniczego gromadziły do kilkunastu załóg, również na balonach na ogrzane powietrze.

Z Łodzią również związana jest historia balonu Kościuszko, najstarszego w Polsce i jednego z najstarszych balonów na ogrzane powietrze na świecie. Tegoroczną Fiestę Balonową z okazji 600-lecia Łodzi poprowadzi Jerzy Czerniawski, jeden z inicjatorów powstania balonu Kościuszko.

Harmonogram przelotów:

Piątek, 28 lipca:

17:00 oficjalne otwarcie fiesty balonowej, park Poniatowskiego

18:30 - 21:00 loty na uwięzi z Placu Dąbrowskiego lub Parku Poniatowskiego

Sobota, 29 lipca

5:15 - 8:00 - loty balonowe z różnych lokalizacji

18:30 loty na uwięzi z Placu Dąbrowskiego

21:30 - 22:30 pokaz nocny na placu Dąbrowskiego lub w Parku Poniatowskiego

Niedziela, 30 czerwca

5:20 loty widokowe.

Miejsca startów balonów uzależnione są od pogody, a w szczególności od siły i kierunku wiatru.