Przejezdna jest już autostrada A2 w stronę Warszawy między węzłami Emilia i Zgierz w woj. łódzkim. Trasa była zablokowana z powodu dachowania samochodu osobowego. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał dyżurny łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 15 na 349. kilometrze A2 w kierunku Warszawy. To odcinek trasy między węzłami Emilia i Zgierz.

Według wstępnych ustaleń, na wysokości miejscowości Leonów w gminie Zgierz z nieznanych przyczyn kierujący oplem vectrą zjechał z jezdni, uderzył w bariery energochłonne, a następnie dachował.

Poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące autem. Wszystkie trafiły do szpitala, w tym jedna w stanie ciężkim.

Trasa w stronę Warszawy była zablokowana przez ponad dwie godziny. Wszystkie utrudnienia zakończyły się ok. godz. 17.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.