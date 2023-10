Słonecznikowe świece do masażu i nawilżenia; kosmetyki, które dostarczają magnez przez skórę czy żywność Witarian - to wszystko i jeszcze więcej znajdziecie na Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej "natura FOOD" oraz Targach Ekologicznego Stylu Życia "beECO" w Łodzi. Stoiska w Hali Expo są dostępne do niedzieli.

Tak wyglądały targi naturalnej żywności i produktów eko w poprzedniej edycji / Bielik Studio / Materiały prasowe Eko-warsztaty, live cooking z fire show, prelekcje zdrowotne czy prezentacje eko-nowości - to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na uczestników Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej "natura FOOD" oraz Targów Ekologicznego Stylu Życia "beECO". Najbliższa edycja wydarzenia, odbywa się 27-29 października w Hali Expo w Łodzi. W czasie wydarzenia można zapoznać się z szeroką gamą eko-produktów, a także zakupić certyfikowane produkty ekologiczne oraz regionalne czy tradycyjne przysmaki. W trakcie trwania targów łódzkie studio kulinarne BOOK&COOK przygotowało specjalne pokazy live-cooking, z elementami fire show. Pokazy poprowadzą finalista IV edycji programu MasterChef Adam Kozanecki oraz Aleksander Michalski, ceniony warszawski szef kuchni. Natomiast o tym, jak wielkie znaczenie w kuchni ma wybierany przez nas produkt spożywczy, będzie można przekonać się w trakcie pokazów na stoisku Stowarzyszenia "Polska Ekologia". W bogatym programie wydarzeń towarzyszących pojawią się m.in. warsztaty przygotowane przez magazyn "Biokurier" i "Bionews", które praktycznie odpowiedzą na pytanie: "Jak dzięki SEO i AI wyprzedzić konkurencję". Zaplanowana jest też VIII edycja Forum Alergii zorganizowana przez magazyn "Hipoalergiczni", która ustami ekspertów ze świata medycyny i nauki poruszy tematykę stresu i jego wpływu na odporność. "Hipoalergiczni" wraz ze Stowarzyszeniem HAPPY ELOUTION Global Association jako organizatorzy Plebiscytu Ekologicznego #ListaORGANICLIFETOP50 odczytają finalną listę laureatów i wyróżnionych przez jury i podczas targów wręczą nagrody zwycięzcom. Na zaproszenie Stowarzyszenia EKOLAND, targi odwiedzi Dorota Metera, Prezeska Zarządu Jednostki Certyfikującej Bioekspert i poprowadzi prelekcję na temat ,,Znaków żywności ekologicznej’’. W czasie jej wystąpienia uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę na temat produktów ekologicznych, oznakowanych szczególnymi znakami europejskich i polskich systemów jakości rolnictwa ekologicznego. Nieodzownym elementem programu będzie kolejna odsłona prestiżowego Konkursu o Złoty Medal Targów. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym nie zabraknie produktów innowacyjnych, jak również tych wchodzących dopiero na rynek polski. Godziny otwarcia targów: Sobota 28.10 - godz. 10:00 - 17:00 Niedziela 29.10 - godz. 10:00 - 17:00 Program targów "natura FOOD & beECO 2023" sobota, 28 października 2023 SCENA godz. 10:30 - 11:30 ZNAKI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ organizator: Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi ,,EKOLAND'' prowadzący: Dorota Metera, Prezes Zarządu Jednostki Certyfikującej Bioekspert Sp. z o. o.

godz. 12:00 - 14:30 VIII FORUM ALERGII "STRES I JEGO WPŁYW NA ODPORNOŚĆ" organizator: Magazyn Hipoalergiczni, Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. prowadzenie: Żaneta Geltz, redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni (www.hipoalergiczni.pl) eksperci: dr n. med. Danuta Myłek, dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, dr n. med. Agata Plech, dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska

godz. 15:00 - 16:00 GALA ORGANIC LIFE TOP 50: odczyt listy laureatów edycji 2023, finał plebiscytu ekologicznego organizator: Redakcja Magazynu Hipoalergiczni, Stowarzyszenie Happy Evolution Global Association, agencja wydawnicza GELTZ MEDIA

godz. 16:00 - 16:45 "Ocet: działanie lecznicze i przeciwglikemiczne" organizator: "EkoAnka" mgr chemii, zielarz - fitoterapeuta Andrzej Krawców

STOISKO HIPOALERGICZNI - STOISKO NR 30 godz. 16:00 - 17:00 TOWARZYSKI BIZNES MIXER organizator: Redakcja Magazynu Hipoalergiczni

niedziela, 29 października 2023 SCENA godz. 11:00 - 12:30 "EKO FIRE SHOW" - POKAZY KULINARNE organizator: BOOK&COOK Studio Kulinarne prowadzenie: Adam Kozanecki

godz. 13:00 - 14:30 "AZJA EXPRESS FIRE SHOW" - POKAZY KULINARNE organizator: BOOK&COOK Studio Kulinarne prowadzenie: Aleksander Michalski

Ceny Biletów: Bilet normalny 10,00 zł - jednorazowego wstępu Bilet ulgowy 5,00 zł - jednorazowego wstępu (Uczniowie, Studenci, Emeryci, Renciści, Kombatanci Wojenni, Posiadacze Karty Łodzianina). Więcej informacji na stronie www.naturafood.pl.

