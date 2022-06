Po zmianach, które wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny, w poniedziałek rozpocznie się inauguracja szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tej pory osoby zainteresowanie karierą lub przeszkoleniem wojskowym mogły się zgłosić np. do służby przygotowawczej. Teraz pojawiła się forma dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zgłoszenie to krok do zostania zawodowym żołnierzem. A chętnych jest coraz więcej.

W poniedziałek 6 czerwca nastąpi inauguracja szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w wybranych jednostkach - mówi zastępca szefa ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Paweł Wójcik.

Pierwszy etap to szkolenie podstawowe, które trwa 28 dni. Kończy się ono złożeniem przysięgi wojskowej. Pod koniec tego szkolenia kandydaci będą mogli zdecydować, co robią dalej.

My proponujemy szkolenie specjalistyczne, które będzie trwało do 11 miesięcy w wybranych, wolnych stanowiskach dla szeregowych zawodowych. Minimalne warunki to oczywiście 18 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne, odpowiednia zdolność psychiczna i fizyczna. Odpowiednie wykształcenie: dawne gimnazjalne dzisiaj podstawowe - wyjaśnia ppłk Paweł Wójcik.

Ci, którzy przejdą takie szkolenie będą mieli pierwszeństwo przy powołaniu do zawodowej służby wojskowej. W trakcie szkolenia żołnierz otrzyma 4 560 złotych miesięcznie, bezpłatne wyżynie, zakwaterowanie, umundurowanie, opiekę medyczną. Pracodawca nie może takiej osoby zwolnić.

Wojsko potrzebuje ochotników m.in. z uprawnienia do prowadzenia pojazdów w kategorii C, C+,Z, D. kucharzy, operatorów sprzętu inżynieryjnego, ratowników medycznych.

W ramach szkolenia specjalistycznego kandydat będzie mógł uzyskać dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, czyli np. szkolenia z nurkowania, spadochronowe albo operatora maszyn inżynieryjnych. Mile widziana jest także znajomość jeżyków obcych, nie jest jednak konieczna.

Coraz więcej osób wstępuje do wojska, m.in. do Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie w niektórych jednostkach prawie 20 proc. żołnierzy to kobiety.