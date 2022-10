Już w niedzielę w Krakowie, wystartuje 8 edycja jednego z najpopularniejszych biegów Stolicy Małopolski , należących do Królewskiej Triady Biegowej czyli Cracovia Półmaraton. W wydarzeniu weźmie udział 7 tysięcy osób z 40 krajów.

21 kilometrów, 7 tysięcy uczestników - jutro w Krakowie startuje Cracovia Półmaraton - to jeden z biegów Królewskiej Triady Biegowej. Trasa poprowadzona została między innymi Bulwarami Wiślanymi i krakowskim Starym Miastem. To oznacza też utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Tych największych trzeba spodziewać się od 8:30 do 14.00.

Od godz. 0.00 do 18.00 zamknięta będzie między innymi ul. Lema w obu kierunkach.



Ciekawostką jest fakt, że po raz pierwszy w historii, ta sama osoba może wygrać wszystkie biegi triady w jednym roku. Maraton i Bieg Trzech Kopców wygrał Kenijczyk - David Metto.

Do takiego biegu trzeba się bardzo dobrze przygotować, najczęściej trenuje się już kilka miesięcy przed - mówią uczestnicy Cracovia Półmaratonu.

Start Cracovia Półmaratonu zaplanowano na godz. 10.00 z ul. Lema (przed TAURON Areną Kraków), jednocześnie rozpocznie się rywalizacja na 5 km – Biegiem do Igrzysk.