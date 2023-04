We wtorek (25 kwietnia) o godz. 7.00, zamknięta zostanie ul. Pachońskiego w Krakowie, na odcinku od ul. Zielińskiej do ul. Białoprądnickiej. Układana będzie warstwa ścieralna asfaltu.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich /

Prace potrwają blisko dobę, do środy do g. 6.00 rano. Na wysokości skrzyżowania z ul. Zielińską samochody będą się poruszać dwukierunkowo po zachodniej stronie wysepki dzielącej jezdnie.

Na odcinku objętym remontem nie będą czynne przejścia dla pieszych.

W związku z pracami swoje trasy zmienią linie autobusowe: 207, 227, 297 i 337.

W najbliższych tygodniach warstwa ścieralna będzie układana na kolejnych odcinkach ul. Pachońskiego i na ulicach do niej dochodzących, bo wykonawca linii tramwajowej do Górki Narodowej ma wykonać roboty także na ulicach przylegających do tej trasy.