Szpital miejski w Rabce-Zdrój będzie modernizowany. Lecznica dostała pozwolenie na remont całego budynku łącznie ze wszystkimi instalacjami. Prace potrwają ok. 1,5 roku i pochłoną od 25-30 mln zł - podaje portal zakopane.naszemiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Budynek lecznicy pochodzi sprzed II wojny światowej i nigdy w całości nie był remontowany. Prezes zarządu szpitala Witold Latusek poinformował, że lecznica jest stara, a wszystkie instalacje nadają się do wymiany na nowe. Generalny remont jest potrzebny, by szpital mógł się dalej rozwijać. Zarząd zdecydował się na taki krok, by prace modernizacyjne zakończyły się szybciej, a nie ciągnęły przez kilka długich lat - mówi Witold Latusek.

Prace obejmą montaż wszystkich instalacji, wymianę dachu, rozbudowę bloku operacyjnego i modernizację każdego pomieszczenia wewnątrz szpitala. Poszczególne piętra będą oddawane do użytku systematycznie.

Pod koniec września ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę prac.

Szacujemy, że całość remontu będzie nas kosztowała ok. 25-30 mln zł. Mamy finansowanie z Funduszu Samorządowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a także częściowo z kredytu - mówi Witold Latusek.

A co z pacjentami?

Do dziś nie wiadomo, gdzie przeniesie się lecznica.

Musimy przenieść wszystkie oddziały i poradnie. Nie udało nam się jak na razie znaleźć miejsca tymczasowego. Rozmawiamy z komercyjnymi ośrodkami, które dysponują odpowiednią powierzchnią. Na razie problem jest w kosztach wynajmu pomieszczeń. Ja liczyłem, że wydamy na to ok. 30 tys. zł miesięcznie. Tymczasem wychodzi nam na razie ok. 80-90 tys. zł. To za dużo - mówi Latusek.