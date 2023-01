Krakowskie MPK zaprtasza do wspólnego kolędowania w świątecznym tramwaju, który dzisiaj wyjedzie na ulice Miasta. Tramwaj będzie kursował od ok. godz. 17.00 do 19.30 wokół pierwszej obwodnicy: pl. Wszystkich Świętych, ul. Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa i ul. Westerplatte oraz do Cichego Kącika.

Świąteczny tramwaj MPK będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach na trasie – pierwsze miejsce, w którym będzie można do niego wsiąść to pl. Wszystkich Świętych. Tramwaj będzie kursował od ok. godz. 17.00 do 19.30 wokół pierwszej obwodnicy: pl. Wszystkich Świętych, ul. Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa i ul. Westerplatte oraz do Cichego Kącika. W tramwaju kolędy i pastorałki zaśpiewają uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita" i Fundacji Leonardo. Pasażerem tego wyjątkowego tramwaju będzie także biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, ks. bp Robert Chrząszcz. Wspólne kolędowanie w świątecznym tramwaju krakowskiego przewoźnika organizowane jest już po raz piąty.



