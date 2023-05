Spadochroniarze z 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa biorą udział w ćwiczeniu Swift Response 23 – największych w Europie manewrach wojsk aeromobilnych państw NATO, które odbywają się na terenie Estonii, Grecji i Hiszpanii - poinformowała PAP oficer prasowa brygady por. Malwina Jarosz.

Ćwiczenia wojsk NATO - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Celem ćwiczenia jest doskonalenie zdolności wojsk do prowadzenia połączonej operacji powietrznodesantowej typu JFE (Joint Forcible Entry) i natychmiastowej reakcji na zagrożenia wobec sojuszników i partnerów NATO. Główni ćwiczący to 6. Batalion Powietrznodesantowy, który stanowi trzon batalionowej grupy powietrznodesantowej, a także dowództwo i sztab 6. Brygady Powietrznodesantowej - powiedziała por. Jarosz.

Jak dodała, udział 6. Brygady w ćwiczeniu służy doskonaleniu planowania działań powietrznodesantowych, przemieszczenia na duża odległość, transportu drogą powietrzną, desantowania metodą spadochronową i prowadzenia działań po lądowaniu. Chodzi o zwiększenie interoperacyjności 6BPD na wszystkich szczeblach dowodzenia, podniesienie poziomu wyszkolenia pododdziałów Brygady w organizowaniu i kierowaniu działaniami w ramach sojuszniczej operacji powietrznodesantowej - powiedziała.

Spadochroniarze 6BPD będą desantować się i współdziałać m.in. z żołnierzami z 43. Pułku Powietrznodesantowego z Republiki Czeskiej oraz 16. Brygady Powietrznoszturmowej z Wielkiej Brytanii. Scenariusz ćwiczenia zawiera szturm, opanowanie obiektu, rozwinięcie systemu obrony, kierowanie ogniem kompanii szturmowej, a także doskonalenie zabezpieczenia medycznego i logistycznego.

W desancie na terenie Estonii, który wystartuje z krakowskich Balic, będzie uczestniczyć ok. 600 żołnierzy, w tym ponad 100 z Czech i 100 z Wielkiej Brytanii.

Swift Response 23 odbywa się pod dowództwem hiszpańskiej dywizji "Castillejos". W ćwiczeniu bierze udział 14 krajów, w tym Niemcy, Węgry, Włochy, Hiszpania i Stany Zjednoczone. Swift Response to coroczne ćwiczenie wojsk aeromobilnych, tegoroczna edycja zaczęła się 7 maja i potrwa do 17 maja.

SR23 obok ćwiczeń Immediate Response 23 i Saber Guardian 23 składa się na manewry DEFENDER 23 (the Dynamic Employment of Forces to Europe for NATO Deterrence and Enhanced Readiness 2023) w ramach inicjatywy połączenia ćwiczeń wzdłuż wschodniej flanki NATO pod nazwą "Exercise Trifecta".