Ponad 20 tys. Małopolan dostanie wezwanie do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się w poniedziałek. To mężczyźni z rocznika 2003 oraz urodzeni w latach 1998-2002, którym do tej pory nie przyznano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W gronie tym jest także 540 kobiet, które mają umiejętności potrzebne w wojsku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kwalifikację przejdą także ci, którzy ochotniczo zgłosili się do pełnienia służby wojskowej, a ukończyli 18. lat. W Małopolsce będą działać 23 powiatowe komisje lekarskie oraz komisja wojewódzka - odwoławcza. Dzisiaj jesteśmy w szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją na Ukrainie, z konfliktem zbrojnym, ale i widzimy, że w ostatnich latach - także za pośrednictwem i dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej - zupełnie zmieniło się nastawienie do kwestii związanych z kwalifikacją i służbą dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej - mówił w poniedziałek wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Jak zauważył, państwo polskie mocno rozbudowuje siły WOT i tylko w 11. Małopolskiej Brygadzie WOT służy już 1,3 tys. żołnierzy. Zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ppłk Paweł Wójcik powiedział, że "kwalifikacja wojskowa dla terenowych organów administracji wojskowej to taki wiosenny siew zainteresowania służbą wojskową; plony tego siewu będą zbierane w kolejnych latach". Będziemy orzekać o zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej oraz wstępnie przeznaczać do jej odbycia. Będziemy proponować osobom, które stawią się na kwalifikacji szereg dróg rozwoju oraz możliwości związania się z Wojskiem Polskim: zaczniemy od służby kandydackiej w czterech wyższych uczelniach wojskowych poprzez edukację wojskową studentów w ramach Legii Akademickiej oraz terytorialną służbę wojskową - mówił ppłk Wójcik. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa od 4 kwietnia do 8 lipca. Zobacz również: Kolejki przed sklepem dla uchodźców. W Krakowie działa "Sklep za zero złotych"

Tak będzie wyglądała przebudowana Krupnicza w Krakowie. Zobaczcie wizualizacje

Kolejne utrudnienia w rejonie ul. Zakopiańskiej

​Koleje Małopolskie zmieniają zasady dla uchodźców. Kto pojedzie za darmo?

Opracowanie: Małgorzata Wosion