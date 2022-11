W poniedziałek rozpoczęła się budowa 9-km obwodnicy Oświęcimia, będącej częścią drogi S1, wiodącej z węzła Kosztowy do Bielska–Białej. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że jest to droga ważna dla całego regionu, na którą mieszkańcy czekali od lat.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Adamczyk zaznaczył, że obwodnica Oświęcimia będzie stanowiła połączenie drogi krajowej nr 44 z nowo powstającą drogą ekspresową S1, a przez węzeł Kosztowy także autostradą A4. Sama obwodnica - wskazał minister - powstaje w ramach większej inwestycji, jaką jest budowa drogi ekspresowej S1.

Dzięki zaangażowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (...) przygotowano wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest przebudowa i budowa w nowym śladzie drogi ekspresowej S1 (...). Ta inwestycja już jest w bezpośredniej realizacji - maszyny pracują na budowie, sporo się już tam dzieje - mówił minister infrastruktury.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Można powiedzieć, że mieszkańcom miasta, ale także i regionu będzie po wybudowaniu tej drogi żyło się znakomicie lepiej, mając na myśli przede wszystkim komunikację samochodową - zaznaczył Adamczyk.

GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę 9-km obwodnicy Oświęcimia, będącej częścią drogi S1 wiodącej z węzła Kosztowy do Bielska-Białej, w lipcu 2020 r. Inwestycję realizuje firma Budimex za 467,6 mln zł. Zgodnie z harmonogramem budowa ma się zakończyć w 2024 r.

W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga krajowa klasy GP o długości 9 km, która przebiegnie po nowym śladzie, od S1 do istniejącej DK44. Powstaną trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy. Na realizację kontraktu przewidziano 36 miesięcy. Do czasu budowy nie są wliczane okresy zimowe: od 15 grudnia do 15 marca.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Przy budowie obwodnicy szczególnego podejścia od wykonawcy będzie wymagał fragment drogi, który znajdzie się w sąsiedztwie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. To Miejsce Pamięci wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W związku z tym został opracowany raport, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obwodnica Oświęcimia to część zadania obejmującego budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Bielsko-Biała. Jest czwartą częścią podzielonej na cztery odcinki inwestycji drogowej od węzła w Kosztowach do Bielska-Białej. Pozostałe to: węzeł Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, a także od Dankowic do węzła Suchy Potok (z węzłem) w Bielsku-Białej.

Docelowo cała droga S1 będzie liczyła 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Cała droga ma zostać oddana do użytku w 2024 r.