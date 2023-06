Interaktywny multibook, który ma pomóc w podsumowaniu wizyty w byłym niemieckim obozie Auschwitz, przygotowało dla nastolatków Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Instytucja podała, że jest on dostępny w internecie w wersji polskiej i angielskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To multimedialne narzędzie ma pomóc młodzieży w zrozumieniu tego, jak ich wybory życiowe mają wpływ na otaczający ich świat - powiedziała w poniedziałek Agnieszka Juskowiak-Sawicka, szefowa e-learningu w Centrum, które odpowiada za wszelkie inicjatywy edukacyjne Muzeum Auschwitz.

Juskowiak-Sawicka wskazała, że istotną częścią multibooka jest omówienie teorii tak zwanej piramidy nienawiści Gordona Allporta, który dostrzegł wzorzec kształtowania się przemocowych zachowań ludzkich, mających swoje źródło w mowie nienawiści, a następnie wykluczeniach czy dyskryminacji. Te niedostrzegane i niepowstrzymane w porę zachowania mogą prowadzić do przemocy, której ostatnim stadium może być eksterminacja - zaznaczyła.

Użytkownicy multibooka zapoznają się z przesłaniami byłych więźniów Auschwitz Elsy Baker, Bogdana Bartnikowskiego, Janiny Iwańskiej i Romana Kenta. Znajdują się tam także interaktywne ćwiczenia i wskazówki dotyczące tego, co młodzi ludzie mogą robić dziś, kiedy sami są świadkami mowy nienawiści czy wykluczania.

Wizyta w Miejscu Pamięci jest szczególnym doświadczeniem, zarówno edukacyjnym, jak i osobistym. To coś znacznie więcej niż lekcja historii. Mam nadzieję, że multibook będzie pomocny zarówno uczniom, jak i nauczycielom, w refleksji na temat znaczenia wizyty oraz naszej współczesnej odpowiedzialności za świat - podkreśliła Juskowiak-Sawicka.

Multibook "Podsumowanie wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz" dostępny jest TUTAJ. Przygotowane zostały wersje w Polskim Języku Migowym, Systemie Języka Migowego oraz Międzynarodowym Języku Migowym.

Muzeum przypomniało, że od stycznia ubiegłego roku dostępny jest również - w wersji polskiej i angielskiej - multibook stanowiący przygotowanie do wizyty w Miejscu Pamięci. Znajduje się on TUTAJ.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je pond 1,18 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.