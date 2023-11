Oświęcimianie coraz liczniej wymieniają stare ogrzewanie. Pomimo widocznej poprawy w mieście na wymianę czeka jednak jeszcze 279 kopciuchów. Nie tak dawno było ich 911 na blisko 1,4 tys. domów jednorodzinnych - podała rzecznik magistratu Katarzyna Kwiecień.

Jak podkreśliła Kwiecień, poprawę jakości powietrza odzwierciedlają rankingi przygotowane na podstawie danych ze stacji pomiarów i analiz składu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Oświęcim po raz pierwszy od kilku lat nie pojawia się w pierwszej dziesiątce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w rankingu Polskiego Alarmu Smogowego. Pomimo widocznej poprawy w Oświęcimiu na wymianę czeka jeszcze 279 kopciuchów. Nie tak dawno było ich 911 na blisko 1,4 tys. domów jednorodzinnych - oznajmiła Katarzyna Kwiecień.

Samorząd wspiera mieszkańców

Rzecznik wskazała, że mieszkańcy wymieniając stare kotły mogą liczyć na pomoc samorządu i ubiegać się o dopłaty do wymiany źródeł ciepła z miejskiego programu. Inną opcją jest dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze", które obejmuje nie tylko wymianę pieca, ale też przykładowo ocieplenie domu. Warto skorzystać z tych propozycji, ponieważ w myśl przyjętej przez województwo małopolskie uchwały smogowej od 2030 roku w Oświęcimiu będzie obowiązywał zakaz palenia węglem - powiedziała Katarzyna Kwiecień.

Wiceprezydent Oświęcimia Andrzej Bojarski zaznaczył, że samorząd od kilku lat wspiera mieszkańców, pomagając im finansowo w likwidacji starego źródła grzewczego. Zachęcamy osoby, które mają jeszcze kopciuchy do skorzystania z dotacji w przyszłym roku. (...) Niska emisja jest dla nas wszystkich uciążliwa, stąd od lat prowadzimy działania, aby ten problem każdego roku minimalizować i by w kolejnych latach całkowicie zniknął - podkreślił Bojarski.

Katarzyna Kwiecień przypomniała, że w mieście działa lokalny program osłonowy, rekompensujący osobom o niskich dochodach zwiększenie kosztów ogrzewania z powodu wymiany kopciucha na nowe źródło grzewcze. Pomoc dotyczy wyłącznie lokalu mieszkalnego, w którym nie wcześniej niż 25 lutego 2015 roku wymieniono piec. Maksymalne wsparcie, na jakie właściciel może liczyć kwartalnie w sezonie grzewczym, wynosi 800 zł - wyjaśniła.

Dla kogo dofinansowanie?

W Oświęcimiu o dofinansowanie do wymiany kopciuchów mogą starać się właściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dopłaty z budżetu miasta wynoszą do 7 tys. zł w przypadku wymiany na piec gazowy, a do 6 tys. przy podpięciu do sieci ciepłowniczej. Do kotła olejowego lub elektrycznego miasto dopłaca 5 tys. zł. 16 tys. zł można dostać na pompy ciepła wraz z fotowoltaiką. Na same pompy do 10 tys. zł, a kocioł elektryczny z fotowoltaiką do 11 tys. zł.

Inną formą pomocy jest program "Czyste Powietrze", z którego można pozyskać dofinansowanie na wymianę starego kotła grzewczego oraz na termomodernizację budynku. Punkt konsultacyjno-informacyjny działa w oświęcimskim magistracie - dodała Kwiecień.