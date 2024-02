Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 47-latkowi, który w pandemii miał przywłaszczyć jednorazowe rękawiczki warte 1,5 miliona złotych. Podejrzany ukrywał się we Włoszech, został zatrzymany latem zeszłego roku w Polsce i od razu trafił do więzienia, by odbyć karę za wcześniejsze przestępstwa. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.

Rękawiczki jednorazowe / Shutterstock Śledztwo w tej sprawie prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały. 47-latek z powiatu myślenickiego był pełnomocnikiem niewypłacalnej warszawskiej spółki. W pierwszej połowie 2021 roku zamówił 250 tys. opakowań rękawiczek nitrylowych od kontrahentów z Włoch i Londynu. Towar miał przyjechać do Polski w kilku transportach. Kupujący został zobowiązany do zapłaty depozytu za transport i połowy umówionej kwoty, co zrobił. Pierwszy transport rękawiczek wyruszył i dotarł do powiatu krakowskiego. Mężczyzna do tego czasu miał zapłacić za całość towaru. Zamiast tego podrobił potwierdzenie przelewu ponad 430 tys. euro i wysłał je sprzedającemu. Kiedy wyszło na jaw, że pieniądze nie trafiły na konto, sprzedający zażądał zwrotu rękawiczek. Mężczyzna przewiózł je jednak do magazynu na terenie Lublińca, a stamtąd wywiózł w inne miejsca. Oszust ukrywał się przed organami ścigania. Dzięki dobrej współpracy z włoskimi władzami, w listopadzie 2021 roku został namierzony w tym kraju i odzyskano połowę skradzionego towaru. W 2023 roku 47-latek został zatrzymany w Polsce i trafił za kraty, by odbyć wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa. Miał już bogatą przeszłość kryminalną, a na swoim koncie udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia i oszustwa. Teraz odpowie także za doprowadzenie dwóch zagranicznych spółek do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości i podrobienie potwierdzenia przelewu. Za te przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia. Zobacz również: Krakowscy seniorzy okradzeni przez fałszywych przedstawicieli spółdzielni

Walentynki po krakowsku. Budki lęgowe dla ptaszków

European Rover Challenge. AGH będzie gospodarzem

Rafał Komarewicz powalczy o fotel prezydenta Krakowa