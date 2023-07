Przez najbliższe dwa tygodnie nocne utrudnienia czekają kierowców przemierzających autostradę A4 w Małopolsce. W okolicy węzła Kraków Południe wymienione zostanie oświetlenie uliczne.

Autostrada A4 - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prace prowadzone będą od wtorku do czwartku (25-27 lipca, 1-3 sierpnia). GDDKiA zaplanowała wymianę oświetlenia w pięćdziesięciu lampach na autostradzie A4 w Opatkowicach, na odcinku 850 metrów na zachód od węzła Kraków Południe. Stare lampy sodowe wymienione zostaną na nowe, ledowe.

"Prace będą prowadzone w nocy, w godzinach od 20:00 do 6:00. W czasie prac wyłączymy z ruchu lewy pas i wprowadzimy ograniczenie prędkości do 80 km/h. Od 25 do 27 lipca będziemy prowadzić prace na jezdni w kierunku na Rzeszów, a od 1 do 3 sierpnia na jezdni w kierunku na Katowice" - informuje GDDKiA.