5 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe medale - z takim dorobkiem z Mistrzostw Polski Młodzików w brydżu sportowym wrócili reprezentanci małopolski z CKiS Skawina. W klasyfikacji medalowej nie mieli sobie równych, zwłaszcza w konkurencjach w kategorii U12, w których zdobyli komplet złotych medali.

Zawody odbyły się w Wądzyniu w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 6-9 października.

Podczas czterodniowych zawodów rozdano 10 kompletów medali - rywalizowano w kategoriach wiekowych do lat 12 i do lat 15, w każdej z nich w pięciu konkurencjach:

pary open,

pary mikstowe,

pary chłopców,

pary dziewcząt

oraz drużynowo.

Najbardziej prestiżowe to turnieje par open i drużynowe, w których rozgrywano 50-60 rozdań - oznacza to grę od rana do wieczora, z przerwami na obiad.

Medale dla zawodników CKiS Skawina

Indywidualnie największymi osiągnięciami mogą pochwalić się multimedaliści:

Antoni Wójtowicz (dwa złote i srebrny medal),

Klara Kozłowska (2 złote medale),

Julia Ziętarska, Ignacy Kotewicz, Adam Stachura i Błażej Mróz (każdy skończył ze złotym i srebrnym medalem),

a także Kacper Kisielewski (srebrny i brązowy medal).

Na podium stawali ponadto:

Weronika Romańska i Karolina Stępkowska (złote medale),

Milena Klimiuk, Antonina Chmielewska, Michał Stępkowski, Armin Wład (srebrne medale),

oraz Jan Trojak i Stanisław Wadowski (brązowe medale).

Łącznie z medalami do domów wraca 15 z 21 zawodników CKiS Skawina uczestniczących w zawodach.

"Bywa, że 90 dni w roku spędzają na zawodach"

Trenerem klubu CKiS Skawina, a także trenerem reprezentacji Polski młodzików i wiceprezesem Małopolskiego Związku Brydża Sportowego jest Marcin Kuflowski. Jak mówi, "młodzi skawinianie są przyzwyczajeni do takiego wysiłku umysłowego, bo trenują dużo, często i regularnie".

Oprócz zajęć klubowych, kilka razy do roku młodzież wyjeżdża na zgrupowania i obozy szkoleniowe. Bywa, że 90 dni w roku spędzają na zawodach i obozach. Nic dziwnego, że przy takim rytmie treningowym od lat należą do ścisłej czołówki krajowej, z każdych zawodów przywożąc mnóstwo trofeów. Nie dziwi więc, że i tym razem było podobnie, choć okazuje się, że lekki niedosyt pozostał - mówi trener skawińskiego klubu.

Jak podkreśla, "faktycznie liczyliśmy na trochę więcej w starszej kategorii U15, ale tym razem trochę poeksperymentowaliśmy ze składami i kategoriami wiekowymi, nie byliśmy w komplecie i trochę oddaliśmy pola innym".

Trzeba powiedzieć jasno, że wypadliśmy trochę poniżej możliwości. Za to w grupie młodszej dominacja naszych zawodników była pełna, bo wygraliśmy wszystkie pięć konkurencji, w głównym turnieju par open zajmując cztery pierwsze miejsca - tłumaczy Marcin Kuflowski.

Co w planach?

Mistrzostwa Polski Młodzików to jedna z docelowych imprez młodzieżowych, ale nie ostatnia w tym roku. Najbliższe imprezy, które czekają podopiecznych trenera Marcina Kuflowskiego to Skawiński Mityng Brydżowy - Memoriał Leszka Nowaka, a także Krakowska Jesień Brydżowa połączona z Mistrzostwami Polski Par Open.

Tym razem, mimo młodego wieku, przyjdzie naszym rywalizować głównie z dorosłymi, co w brydżu jest i możliwe, i praktykowane w treningu jako doskonały model przygotowania do gry na wysokim poziomie w gronie młodzieżowym - dodaje wiceprezes i trener.