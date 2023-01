"In the Lost Lands" - to film, nad którym obecnie pracuje hollywoodzka gwiazda Milla Jovovich. Aktorka obecnie przebywa z rodziną w Krakowie, a czas pomiędzy kręceniem scen spędza na zwiedzaniu miasta.

Milla Jovovich / Shutterstock Gwiazda pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych pobytem m.in. w Ogrodzie Botanicznym UJ. "Nigdy nie myślałem, że wycieczka do ogrodu botanicznego sprawi, że dzieci będą tak spokojne i zamyślone. Wszyscy wędrowaliśmy przez wilgotne środowisko, a maluchy siedziały tak nieruchomo, jakby czekając, aż wróżki wyjdą z ukrycia. Dziewczyny obserwowały odbicia roślin i liści w kałużach wody, rozmawiając szeptem. Skorzystałem z okazji, aby zrobić kilka pięknych, przejmujących zdjęć, które oddawały nastrój, jaki wszyscy odczuwaliśmy. Niektóre miejsca mają magię" - napisała na swoim Instagramie aktorka. Instagram Post Jak informuje strona naekranie.pl oprócz Milli Jovovich w Krakowie przebywa także Dave Bautista. Aktorzy pracują nad filmem "In the Lost Lands". Jak dodaje portal, obraz opowiada o zdesperowanej królowej, która zatrudnia czarodziejkę Alys, aby spełnić swoje pragnienia. Bohaterka zostaje wysłana na pustynię, a jej przewodnikiem staje się włóczęga Boyce. Razem muszą walczyć z ludźmi i demonami. To historia o naturze dobra i zła, miłości i stracie. Milla Jovovich wcieli się w postać Alys, natomiast Dave Bautista zagra Boyce'a. Zobacz również: Łatwiejszy dojazd do Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

