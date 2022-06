Legendarny krakowski kabaret Piwnica pod Baranami została uhonorowana brązowym medalem Cracoviae Merenti. Wyróżnienie jest przyznawane przez Radę Miasta Krakowa osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta.

Medale Cracoviae Merenti / Art Service 2 / PAP

Medale odebrali także muzyk i twórca zespołu Andrusy Aleksander Łodzia-Kobyliński oraz kompozytor Andrzej Zarycki.

Miejsca takiego, jak Piwnica Pod Baranami nie ma na całym świecie. Piotrowi Skrzyneckiemu i gronu jego przyjaciół udało się stworzyć prawdziwą legendę, wyjątkowo żywotną i wyrazistą ikonę naszego miasta - podkreślił podczas uroczystego posiedzenia Rady Miasta prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Zdaniem prezydenta, Piwnica Pod Baranami, która w ubiegłym roku obchodziła 65-lecie istnienia, "to coś więcej niż kabaret - to symbol". Podobnie jak wcześniej Zielony Balonik, definiuje pewien specyficzny, trudny do uchwycenia nastrój oraz styl życia kulturalnego i intelektualnego - wskazał prezydent.

W jego ocenie "artyści piwniczni" to przedstawiciele najwybitniejszych polskich twórców: kompozytorów, muzyków, pisarzy i scenografów. Sama zaś Piwnica - jak dodał Jacek Majchrowski - stała się dla nich miejscem artystycznego spełnienia, do którego przybywali wszystkimi drogami. Podkreślił, że "skłonność do dowcipu, brak pruderii, łamanie konwenansów i ironiczny dystans do świata" przeplatał się w Piwnicy ze wzruszeniami i patriotycznym zacięciem, a w trakcie historycznych zawirowań prezentowane tam treści dawały nadzieję i pozwalały poczuć oddech wolności.

Dyrektor Piwnicy pod Baranami Bogdan Micek - odbierając wyróżnienie - zwrócił uwagę na wielką wartość, jaką jest przekrój pokoleniowy w kabarecie. Szczycimy się tym niezwykle, że w zespole piwniczym są artyści trzech pokoleń, bowiem znajdują się osoby, które były u zarania Piwnicy i tworzyły ją - zapewnił.

Piwnica pod Baranami - utworzona w 1956 r. przez Skrzyneckiego, we współpracy ze studentami krakowskich uczelni, m.in. Bronisławem Chromym i Krzysztofem Pendereckim - szybko stała się kultowym ośrodkiem kulturalnego życia miasta. Dziś wciąż stanowi ważny punkt na jego mapie.

Brązowym medalem Cracoviae Merenti wyróżniono też twórcę mocno z nią związanego, czyli kompozytora Andrzeja Zaryckiego. Przeboje, który wyszły spod jego ręki śpiewali nie tylko najsłynniejsi piwniczanie, ale ich melodie nuciła cała Polska. Współpracował on m.in. Ewą Demarczyk, współtworząc takie jej przeboje jak "Ballada o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego" i "Na moście w Avignon". Zarycki skomponował muzykę do prawie 300 spektakli wystawianych na polskich i zagranicznych scenach, a poświęcił się pracy pedagogicznej i mocno zaangażował w działalność dobroczynną, współpracują z Fundacją Anny Dymnej.

Muzyce poświęcił się również kolejny z wyróżnionych medalem, czyli Aleksander Łodzia-Kobyliński - lider i twórca zespołu "Andrusy". Powstała w połowie lat 70. grupa od kilkudziesięciu już lat kultywuje folklor krakowskiego Zwierzyńca, koncertując w wielu krajach Europy i poza nią. Jak ocenił Majchrowski, twórca ten od sześciu dekad "tworzy własną legendę, wpisując się w żywą historię Krakowa i współtworząc jego niepowtarzalny klimat, jako miasta marzycieli, artystów i ludzi z fantazją".