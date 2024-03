Ponad 27 metrów mierzy najwyższa palma zgłoszona do 65. Konkursu Lipnickich Palm, który tradycyjnie odbył się w Niedzielę Palmową na Rynku w Lipnicy Murowanej (Małopolskie). Wykonawcą zwycięskiej pracy jest Andrzej Goryl, autor rekordowo wysokiej, na prawie 38 m, palmy w 2019 r.

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną na Rynku w Lipnicy Murowanej / Art Service / PAP

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 64 prac mierzących powyżej 3 m wysokości oraz 199 palm dziecięcych.

Zwycięska palma liczyła dokładnie 27 metrów i 43 centymetry. Poziom konkursu był wysoki, palmy przepiękne. Cieszy fakt, że tradycja trwa. W tym roku zgłoszono więcej palm niż w ubiegłym - wówczas w konkursie wzięło udział ok. 50 prac - powiedziała Agnieszka Żołna-Zdunek, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, organizatora konkursu.

Najwyższe lipnickie palmy to efekt kilkutygodniowej pracy. Regulamin określa, że stawianie palmy na Rynku musi odbywać się w sposób naturalny, za pomocą siły ludzkich mięśni, lin, wideł, bez użycia mechanicznych dźwigów i wyciągarek.

Część wykonawców zostawia palmy na Rynku, gdzie można je podziwiać do Wielkiego Tygodnia. Część wykonawców zabiera palmy do domu, by z wiklinowych witek zrobić krzyże i w Wielki Piątek wbić je "na stajaniach", czyli w polach na granicach upraw. Zawieszają je także na domach i stodołach, by chroniły budynki przed burzą i gradem, a gospodarzy przed chorobą i nieszczęściem.

Konkurs palm w Lipnicy Murowanej w powiecie bocheńskim odbywa się w niedzielę palmową od 1958 r., ale mieszkańcy tego regionu od niepamiętnych czasów konkurują ze sobą na wysokość palm. W dawnych czasach obowiązywała zasada, że im bogatszy gospodarz, tym dłuższa palma.

Obecnie celem konkursu jest nie tylko rywalizacja i rozrywka, ale i podtrzymanie tradycji przodków.

Palmy robione są z wikliny, zdobią je barwne bibuły i wstążki. Najwyższe prace są wzmacniane w środku świerkowymi drągami. Na wierzchołkach palm wiąże się tzw. wiechę - z bazi i zielonych gałązek brusznicy.