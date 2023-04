Punktualnie o godz. 10 na największym ekranie ledowym w Polsce, czyli na elewacji krakowskiej hali Tauron Arena, zainaugurował odliczanie Licznik Wylesienia. Licznik będzie włączał się codziennie o godzinie 20:00.

Materiały Fundacji Green Festival / Robert Słuszniak / Materiały prasowe

Co 2 sekundy z powierzchni Ziemi znika las wielkości obszaru pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Mimo licznych deklaracji wielu rządów, skala wylesiania na świecie nadal rośnie. Stanowi to coraz poważniejsze zagrożenie dla przyrody, klimatu i ludzkości.

Wideo youtube

Naturalne lasy tworzą jedne z najbardziej różnorodnych ekosystemów na Ziemi. Są środowiskiem życia blisko dwóch trzecich lądowych gatunków roślin i zwierząt oraz stabilizują klimat. Jednocześnie są jednym z najbardziej zagrożonych obszarów naszej planety.

W tygodniu, kiedy obchodzimy Dzień Ziemi, organizatorzy 6. festiwalu BNP Paribas Green Film Festival: prezes Fundacji Green Festival Grzegorz Dukielski i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski wraz wiceprezydentem miasta Krakowa Andrzejem Kuligiem zainaugurowali działanie instalacji Licznik Wylesiania.

Licznik Wylesiania to kontynuacja projektu zainaugurowanego w roku 2021 w formie licznika emisji CO2 oraz licznika ginących gatunków (rok 2022).

Licznik pokazuje tempo wycinki lasów na przestrzeni ostatnich lat. Projekt ten ma na celu edukację poprzez pokazanie przyczyn i działań, jakie są możliwe do przedsięwzięcia, aby powstrzymać lub spowolnić ten proces.

Dzień Ziemi to także okazja do przedstawienia programu festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival, którego tegoroczna, szósta edycja odbędzie się w dniach 13-20 sierpnia 2023r. w Krakowie.

Widzowie przez 8 festiwalowych dni będą mogli zobaczyć najlepsze polskie i światowe produkcje mówiące o problemach środowiskowych.

W tym roku dla pokazy będą się odbywać w czterech plenerowych kinach:

- Kino Centralne (Bulwar Czerwieński, na wysokości ulicy Koletek)

- Kino Kameralne ONZ (Bulwar Czerwieński na wysokości kortów Nadwiślan)

- Dziecięce Kino Dobrego Klimatu (Bulwar Czerwieński, na wysokości ulicy Smoczej)

- Kino Galerii Krakowskiej na Placu Nowaka Jeziorańskiego,

Wśród filmów, jakie zobaczymy znajdują się dwie produkcje nominowane do Oskara i nagrodzone w Cannes, czyli "IO" Jerzego Skolimowskiego oraz "Wszystko co żyje " Shaunaka Sena. W konkursie zobaczymy też najnowszy film Ewy Ewart "Do ostatniej kropli", a także przedpremierowo pokaz specjalny fabularnego filmu przedstawiającego wizję świata po wojnach klimatycznych w reżyserii Piotra Biedronia "W nich cała nadzieja".

W tym roku w ramach festiwalu przygotowana zostanie specjalna sekcja branżowa dla filmowców Green Festival Industry, w czasie której będą poruszane tematy związane ze zrównoważoną produkcją filmową.

Więcej na temat festiwalu znajdziecie Państwo na www.greenfestival.pl .