Porozrzucane w nieładzie drewniane krzyże i żółto-niebieskie podświetlenie, a wokół kwiaty - tak wygląda w tym roku Grób Pański w klasztorze Ojców Pijarów w Krakowie. Od wielu lat aranżowane tam groby nawiązują do aktualnej sytuacji społecznej.

Aranżacja Grobu Pańskiego 2022 / Marek Wiosło / RMF24

Główny element Grobu Pańskiego to krzyże. Symbolizują one nasze codzienne trudności i problemy, cierpienia mniejsze i większe dwojakiego rodzaju: w głębi te, których nie akceptujemy, nie potrafimy wyciągnąć niczego wartościowego, najchętniej byśmy je porzucili, bliżej są krzyże "kwitnące". One symbolizują te trudności dnia codziennego, w których potrafimy odnaleźć coś dobrego - mówi autor aranżacji pijar o. Piotr Wiśniowski.

Tył grobu został podświetlony w taki sposób, że żółte i niebieskie światło układa się w ukraińską flagę, a krzyże pozostawione w chaosie symbolizują wojnę.

Cicha modlitwa, że ten konflikt jak najszybciej się zakończy

Ale ten grób ma też wyrażać nadzieję, że od zniszczenia przejdziemy do ładu i porządku, od śmierci do życia, od wojny do pokoju. To jest cicha modlitwa, że ten konflikt jak najszybciej się zakończy - mówi o. Wiśniowski.

Jak dodał na święta życzy wszystkim "pokoju w sercu i w rodzinach" i tego, żebyśmy potrafili go wprowadzać tam, gdzie możemy.

Grób będzie można oglądać dziś od g. 17 przez cały najbliższy tydzień.

W odnowionej krypcie kościoła pijarów konserwatorzy odsłonili i w pełni zrekonstruowali XVIII-wieczne barokowe dekoracje ścian ze scenami męki Chrystusa. Znajdują się tam także monumentalne schody nawiązujące do "Scala Sancta" schodów, po których Chrystus w Jerozolimie szedł przed sąd Piłata.

Ojcowie pijarzy przez lata urządzali Grób Pański, nawiązując do aktualnych wydarzeń i problemów. W latach 70. i 80. jego aranżacje były manifestacją niezależności, buntu i oporu. Później swoje przedstawienia Męki Pańskiej prezentowali tam artyści. Przygotowane prace nawiązywały do ważnych rocznic i problemów społecznych np. aborcji, eutanazji, samobójstw młodzieży, uchodźców.