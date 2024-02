Specjaliści z krakowskiego MPK wyremontowali dwa wagony tramwajowe Zeppelin, pochodzące z początku XX wieku. Jeden z nich, w kolorze zielonym, trafi do Norymbergi. Drugi będzie częścią zabytkowego taboru krakowskiego przewoźnika.

Wyremontowane wagony / MPK Kraków /

Wagony zostały wyremontowane przez pracowników Stacji Obsługi i Remontów MPK.

Zeppeliny z długą historią

Jak to się stało, że wagony Zeppelin trafiły do Krakowa? W 1941 roku z Norymbergi zakupiono 10 istniejących wagonów silnikowych i dodatkowo 23 przyczepy. Początkowo skierowano je na linię numer 5, kursująca z Salwatora na Osiedle Oficerskie, a we wrześniu na nową linię nur 8, łączącą Bronowice z Cmentarzem Rakowickim.

Jeździły po Krakowie z reguły bez przyczepek. Wagony nie zostały zniszczone podczas wojny i wykorzystywano je również później. Ostatnie egzemplarze zostały wycofane z eksploatacji na początku lat 70.

Dwa ostatnie służyły w MPK jako wagony techniczne: jeden do napraw sieci trakcyjnej, drugi jako pług odśnieżający. Wagon wieżowy po skreśleniu z inwentarza czekał na kasację. Został uratowany dzięki miłośnikom komunikacji z Norymbergi i po remoncie przeprowadzonym w latach 80. wrócił do tego miasta.

Początek przyjaźni Krakowa i Norymbergi

Odbudowa wagonu norymberskiego dała początek współpracy pomiędzy Krakowem i Norymbergą, które są miastami partnerskimi już od 45 lat. Zainspirowała też MPK SA w Krakowie do stworzenia własnej kolekcji historycznych tramwajów i autobusów, która jest dzisiaj największa w Polsce.

Wtedy wydawało się, że była to ostatnia jazda w Krakowie tego unikatowego, wówczas blisko 80-letniego wagonu. Historia potoczyła się jednak inaczej i wagon wrócił do Krakowa po drugie życie. Tym razem w efekcie renowacji w naszym przedsiębiorstwie wagon został wyposażony we wszystkie elementy, wykonane zgodnie z wymaganą technologią, które umożliwią dopuszczenie go do ruchu na ulicach Norymbergi i przewożenie pasażerów. Mamy nadzieję, że będzie to wielka atrakcja dla mieszkańców naszego partnerskiego miasta - mówił podczas prezentacji odnowionych wagonów Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie.

Zielony w Norymberdze, niebieski w Krakowie

Dzięki porozumieniu z norymberskim stowarzyszeniem MPK zyskało możliwość wykorzystania części wagonu Zeppelin do odbudowy drugiego, dokładnie takiego samego wagonu, który pozostanie w Krakowie i jako pojazd zabytkowy będzie mógł kursować m.in. w ramach Krakowskiej Linii Muzealnej.