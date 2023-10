Od soboty, 21 października mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia jezdni będą dotyczyły ulic Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora-Komorowskiego oraz – najwcześniej od połowy listopada – ulicy Meissnera.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Od soboty, 21 października kierowcy z północnej części Krakowa muszą się przygotować na kolejne zmiany i utrudnienia w ruchu. Wszystko w związku z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Ulica Lublańska:

Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu. Na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu dwa pasy: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego.

Rondo Polsadu:

Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch odbywać się będzie po jednym pasie dla każdego kierunku.

Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast ruch komunikacji zbiorowej będzie odbywał się pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei.

Ulica Młyńska:

Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.

Na ul. Młyńskiej, jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku.

/ krakow.pl /

Pozostałe zmiany:

Na al. Bora-Komorowskiego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. Podczas trwania prac zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.

Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać.

Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października, od godziny 5.00, i potrwa do połowy przyszłego roku.