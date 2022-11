Wystawcy ze Stanów Zjednoczonych i ich produkty: wina, piwa rzemieślnicze, sosy, słodycze, suszone owoce i orzechy są prezentowane na Targach Horeca 2022 w Krakowie. Pawilon amerykański wrócił po pandemicznej przerwie.

Targi przeznaczone dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i winiarskiej umożliwią spotkania producentów i importerów z potencjalnymi klientami oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.

Wśród ponad 300 wystawców dziewięciu promuje produkty ze Stanów Zjednoczonych. Pawilon amerykański otworzyły konsul generalna USA w Krakowe Erin Nickerson i prezes Targów w Krakowie Grażyna Grabowska.

Współpraca z polskimi importerami to kolejny dowód na to, że silne partnerstwo daje realne rezultaty. W tym przypadku to różnorodność produktów amerykańskich dostępnych na polskim rynku, które możemy zaoferować najlepszym polskim szefom kuchni i menedżerom jedzenia i napojów - podkreśla konsul USA.

W 2019 roku całkowita wartość zaimportowanej przez Polskę żywności wyniosła prawie 26 miliardów dolarów, z tego 512 milionów dolarów to importu ze Stanów Zjednoczonych.

Współorganizatorem amerykańskiego pawilonu jest Foreign Agricultural Service (FAS), który promuje amerykańskie produkty rolne i leśne i analizuje międzynarodowe rynki towarowe.

Targi HORECA® GASTROFOOD® ENOEXPO®, podczas których prezentowane jest wyposażenie hoteli, obiektów wypoczynkowych, lokali gastronomicznych, a także żywność i napoje oraz wina z całego świata potrwają do piątku w hali Targów w Krakowie przy ul. Galicyjskiej.