Jeszcze w tym roku kalendarzowym Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu ma w planie rozbudowę Instytutu Pedagogicznego, a w przyszłości również Instytutu Technicznego. Kolejnym dużym i ważnym zadaniem, które stawia sobie ANS jest rozwój Instytutu Zdrowia, gdzie mają zostać otwarte dwa kierunki - położnictwo i kierunek lekarski - podaje portal nowysacz.naszemiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To ogromne wyzwanie i inwestycja, którą planujemy zrealizować na przestrzeni kilku miesięcy. Mamy nadzieję, że te kierunki uruchomione zostaną już od następnego roku akademickiego - zapowiada Mariusz Cygnar, rektor ANS.

Jeśli uda się utworzyć tzw. kierunek lekarski na sądeckiej uczelni, to byłby to jedyny taki kierunek w regionie sądeckim, gdzie przyszli medycy mogliby przygotowywać się do bardzo potrzebnego zawodu. Jest szansa, że po zakończeniu nauki, absolwenci zasililiby szeregi sądeckiego czy limanowskiego szpitala.

Przyszli medycy kształciliby się w Nowym Sączu przez sześć lat. Marszałek Witold Kozłowski zdecydował także, że przekaże cały teren wraz z nieruchomością w Dąbrowie dla przyszłego wydziału lekarskiego. W budynku mieścił się oddział zakaźny, a wcześniej oddział psychiatryczny.

Funkcjonująca od 24 lat Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zmieniła się w Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (ANS). Tegoroczna inauguracja roku akademickiego połączona była z oddaniem nowego budynku Instytutu Ekonomicznego, który wybudowany został w sąsiedztwie auli uczelni.