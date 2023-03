80 lat temu Niemcy zlikwidowali krakowskie getto. Z okazji rocznicy w niedzielę w południe z placu Bohaterów Getta wyruszył Marsz Pamięci.

Okolicznościowa wystawa plenerowa na 80. rocznicę likwidacji getta w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Marsze Pamięci w rocznicę likwidacji są organizowane od lat 80. XX w. przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Od kilkunastu lat jego współorganizatorami są Prezydent Miasta Krakowa oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Stał się oficjalną formą obchodów rocznicy likwidacji krakowskiego getta. W tym roku partnerami marszu są też Związek Krakowian w Izraelu i Muzeum KL Plaszow.



Zapraszamy na Marsz Pamięci z okazji 80. rocznicy likwidacji getta w Krakowie. Pokonując trasę, która dla wielu krakowskich Żydów była drogą ku śmierci, oddajemy im hołd i okazujemy pamięć o tych, którzy przez wieki współtworzyli nasze miasto - zapraszali organizatorzy. W 2022, 2021 i 2020 wydarzenie nie odbyło się z powodu pandemii.



Pochód rozpoczął się w samo południe na pl. Bohaterów Getta. Jego trasa prowadzi przez ul. Lwowską, gdzie złożono kwiaty przy fragmencie pozostałego muru getta. Następnie ul. Limanowskiego, Wielicką, Jerozolimską i Heltmana dotrą do pomnika pomordowanych Żydów na terenie byłego obozu KL Plaszow, gdzie ok. godz. 13:15 zaplanowano modlitwy, czytanie relacji ocalałych, złożenie kwiatów, kamieni. O godz. 13.45 z przystanku "Makowa" przy ul. Kamieńskiego, nieopodal pomnika, odjedzie bezpłatny autobus na pl. Bohaterów Getta.



Oprócz Marszu Pamięci z okazji 80. rocznicy likwidacji getta odbędą się też inne wydarzenia. W programie obchodów są m.in. wystawy na pl. Bohaterów Getta, przygotowane przez muzeum Apteka pod Orłem oraz przez IPN. Okolicznościową ekspozycję zorganizowało też Muzeum Podgórza. W Fabryce Schindlera, Muzeum Galicja i Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC Kraków) będzie można wziąć udział w okolicznościowych spotkaniach. Synagoga Tempel zaprasza na koncert "Muzyka Żydów polskich".



Krakowskie getto

Niemcy utworzyli getto w krakowskim Podgórzu 3 marca 1941 r. Zamknęli w nim blisko 17 tys. Żydów krakowskich. Pod koniec tego samego roku zamknięto w getcie kolejnych kilka tysięcy Żydów z okolicznych miast i miasteczek. Getto było jednym z pięciu największych w Generalnym Gubernatorstwie.

W 1942 r. okupanci zorganizowali w getcie kilka akcji wysiedleńczych, podczas których większość osób - ok. 14 tys. - wywieźli głównie do obozu zagłady w Bełżcu, ok. 1 tys. zamordowali jeszcze w getcie.

Okupanci zlikwidowali getto 13 i 14 marca 1943 r. Akcją kierował niemiecki zbrodniarz Wilhelm Haase. Na terenie getta, głównie na Umschlagplatz getta - dziś plac Bohaterów Getta - zamordowali wówczas ok. 2 tys. Żydów, ok. 8 tys. zapędzono do obozu w Płaszowie, ok. 3 tys. wysłano do KL Auschwitz.



Z krakowskiego getta uratowali się m.in. Roman Polański, Ryszard Horowitz z siostrą, Roma Ligocka, Stella Mueller i Miriam Akavia. Obecnie na placu Bohaterów Getta stoi 70 różnej wielkości krzeseł-rzeźb z metalu, upamiętniających ofiary Holokaustu. Metalowe krzesła-pomniki nawiązują do porzuconych mebli zalegających na placu podczas likwidacji getta.



Przed wojną społeczność żydowska stanowiła jedną czwartą mieszkańców Krakowa.