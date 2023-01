​W Krakowie trwa układanie największych puzzli świata. Do ułożenia jest 60 tys. elementów. Całość po złożeniu to ponad 20m2!

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tego zadania podjęli się pracownicy jednej z krakowskich firm informatycznych. Puzzle chcą złożyć jako pierwsi w Polsce - podajeportal krakow.naszemiasto.pl

Producenci puzzli od lat starają się prześcignąć w kategorii największe puzzle świata będące w regularnej sprzedaży. “What a wonderful world" to największe na świecie dostępne komercyjne puzzle składające się z 60 sekcji po 1000 elementów każda.

Układanie puzzli składających się z dziesiątków tysięcy kawałków to nie lada wyzwanie.

Elementy dzielone są na worki po kilka tysięcy sztuk, które można układać oddzielnie. I ze względów logistycznych dla wielu śmiałków to jedyny sposób - układać poszczególne części, po to, by na koniec złączyć je w całość. Oczywiście znajdują się i tacy, którzy decydują się na wymieszanie wszystkiego razem.

Międzynarodowy Dzień Puzzli obchodzony jest 29 stycznia. W tym roku przypada od w niedzielę.