Fani "Króla rock’n’rolla" zebrali się pod Wawelem na Alei Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa, by uczcić 5. rocznicę odsłonięcia pamiątkowej Gwiazdy swojego idola. Inicjatorem powstania Gwiazdy był działający od wielu lat fan club "Elvis in Cracow".

Okazją do odsłonięcia Gwiazdy był "ELVIS in Concert - Live on Screen" zorganizowany 7 czerwca 2018 roku w krakowskiej Tauron Arenie, w trakcie którego przy akompaniamencie Czeskiej Orkiestry Symfonicznej Presley wykonywał swoje utwory z wielkiego telebeamu.

Stolica Elvisa Presley’a

Kraków jest polską stolicą Elvisa Presleya. To właśnie w Krakowie znajduje się druga na świecie, po Memphis, aleja im. Elvisa Presleya oraz jedyny w Polsce pomnik poświęcony legendarnemu artyście. W trakcie rocznicowego spotkania fani wspominali Jana Blajdę, legendarnego fana, działacza miejskiego z XII dzielnicy Krakowa, dzięki któremu powstała aleja i pomnik artysty.

"Życzę fanom Elvisa Presleya w Krakowie, Polsce i na całym świecie abyśmy nadal mogli upamiętniać twórczość Elvisa i działalność jego fanów, choćby poprzez wydanie książki "Fani Elvisa zza żelaznej kurtyny" - mówił na spotkaniu Rafał Buchelt, radny dzielnic XII Krakowa skąd pochodził Jan Blajda."Największym wyzwanie było to, żeby Gwiazda powstała" - mówi Jerzy Dańko, członek fan clubu i główny inicjator powstania Gwiazdy pokazując bogatą dokumentację z okresu przygotowań.

Fani Elvisa

"Ja do końca życia tego nie zapomnę" - mówi wzruszony pan Andrzej, najstarszy fan Elvisa Presleya w Krakowie, wspominając Elvis in Concert sprzed 5-ciu lat. Zainteresował się artystą w 1959 roku, od tamtego czasu zbierał wszystkie artykuły związane z piosenkarzem, słuchał nielicznych wówczas audycji radiowych, gdzie pojawiały się piosenki Elvisa, gromadził płyty i nagrania, ale na żywo w telewizji zobaczył Elvisa dopiero dzień po jego śmierci 16 sierpnia 1977 roku.

"To było kilkanaście sekund z 1956 roku kiedy Elvis wykonywał swój słynny przebój "Blue Suede Shoes" - dodaje.

Relacja z uroczystości 5. rocznicy odsłonięcia Gwiazdy Elvisa Presleya w Krakowie:

