Białostocka prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło ponad rok temu w przepompowni ścieków we wsi Gąsówka Stara. Zginęło trzech pracowników, którzy podczas realizowanych tam prac, wpadli do szamba.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Oskarżeni to prezes firmy, członek jej zarządu oraz osoba zatrudniona na stanowisku głównego mechanika. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, narażenia pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Do wypadku doszło pod koniec sierpnia ub. roku w Gąsówce Starej koło Łap. Do szamba przy przepompowni wpadło trzech mężczyzn. Dwaj zmarli na miejscu, trzeci, po wydobyciu i reanimacji, został przetransportowany do szpitala, ale i jego życia nie udało się uratować. Tuż po wypadku strażacy informowali, że szambo miało 7 metrów głębokości. Według ustaleń prokuratury, zadaniem pracowników było wykonanie tzw. bypassu na rurociągu "ścieków surowych" między przepompownią w Gąsówce Starej a Łapami. Po zebraniu opinii powołanych w śledztwie biegłych i innych dowodów (m.in. ekspertyz Państwowej Inspekcji Pracy), zarzuty związane z niedopełnieniem obowiązków postawiono kierownictwu - prezesowi i członkowi zarządu - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach oraz głównemu mechanikowi w tej firmie. Temu ostatniemu prokuratura zarzuciła, że - kierując pracami montażowo-remontowymi i będąc odpowiedzialnym za bhp - nie dopełnił obowiązków dotyczących właściwego nadzoru i naraził pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia właśnie wskutek niedopełnienia obowiązków wynikających z zasad bhp; zarzuty dotyczą też nieumyślnego spowodowania śmierci. Pracownik - niczym nie zabezpieczony przed upadkiem, nie wyposażony np. w maskę do ochrony dróg oddechowych i bez wcześniejszej kontroli stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu - pochylił się nad otwartym włazem i wpadł do środka. Śledczy zwracają też uwagę, że główny mechanik zezwolił dwóm kolejnym pracownikom (jeden był nietrzeźwy) na wejście do przepompowni, by ratowali kolegę, również bez żadnych zabezpieczeń dróg oddechowych i bez sprawdzenia stężenia poziomu niebezpiecznych substancji. W zarzutach śledczy wymienili m.in. zapisy kodeksu pracy i przepisy dotyczące obowiązków osoby kierującej pracą innych, rozporządzenie dotyczące bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych czy instrukcję obsługi przepompowni w Gąsówce Starej. W przypadku kierownictwa spółki, odpowiedzialność wynika z nadzoru nie faktycznego nad prowadzonymi pracami w przepompowni, ale z ich obowiązków jako szefów przedsiębiorstwa. Oskarżonym grozi do pięciu lat więzienia. Zobacz również: Kolizja z żubrem. Zwierzę nie doczekało pomocy

