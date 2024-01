Ponad 5 tys. litrów bimbru znaleźli funkcjonariusze podlaskiej KAS w rozlewni i magazynach, odkrytych m.in. na jednej z posesji pod Białymstokiem. Zatrzymane zostały dwie osoby

/ Podlaska KAS /

Gdyby zarekwirowany podczas akcji alkohol trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby blisko 172 tys. zł - poinformował w czwartek podkom. Maciej Czarnecki z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Pierwszą partię nielegalnego alkoholu funkcjonariusze celno-skarbowi znaleźli na jednej z prywatnych posesji koło Białegostoku. Było to łącznie - w pojemnikach i butelkach - ponad 2,6 tys. litrów alkoholu (o mocy od 20 do 50 proc.) bez polskich znaków akcyzy.

KAS znalazła tam też kilkadziesiąt rodzajów aromatów i syropów, wykorzystywanych do zabarwiania bimbru oraz etykiety, zakrętki i puste butelki przygotowane do rozlewania takiego alkoholu.

/ Podlaska KAS /

Oprócz tej posesji, również w trzech garażach w Białymstoku funkcjonariusze znaleźli nielegalny alkohol - przechowywano tam w sumie 2,5 tys. litrów bimbru. Była tam też aparatura do jego produkcji.





Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn, podejrzanych o produkcję, rozlewanie i przechowywanie nielegalnego alkoholu. Grozi im do trzech lat więzienia.



Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł. Laboratoria KAS wielokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla, jako dodatku do bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku - podkreślił podkom. Czarnecki.