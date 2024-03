Przed Sądem Rejonowym w Hajnówce na Podlasiu rozpoczął się dziś proces Włodzimierza Cimoszewicza. Prokuratura zarzuca byłemu premierowi potrącenie rowerzystki i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Oskarżony nie przyznaje się do winy.

W Hajnówce rozpoczął się proces Włodzimierza Cimoszewicza / Artur Reszko / PAP

Do wypadku doszło 4 maja 2019 r. Cimoszewicz miał potrącić 70-letnią kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce. Później miał odwieźć ją najpierw do domu, a następnie do szpitala. Kobieta złamała w wypadku kość podudzia, doznała otarć twarzy i dłoni.

Włodzimierz Cimoszewicz nie przyznaje się do winy. Nie spowodowałem tego wypadku i twierdzę, że nie można mojego zachowania po wypadku traktować jako zbiegnięcia z miejsca zdarzenia, bo ja po wypadku udzielałem pomocy poszkodowanej - mówił w piątek przed sądem. Polityk wyraził współczucie poszkodowanej z powodu jej obrażeń.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, która w połowie 2020 r. wystąpiła do Parlamentu Europejskiego o zgodę na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej. Oskarżyciele podawali wówczas, że dowody wskazują, iż zasadniczą przyczyną wypadku była spóźniona reakcja kierującego autem.

W dniu wypadku Włodzimierz Cimoszewicz był jeszcze kandydatem w wyborach do PE z list Koalicji Europejskiej. Mandat zdobył. Parlament Europejski zawiesił mu immunitet w marcu 2022 r. Prokuratura czekała jednak wiele miesięcy na oficjalne potwierdzenie decyzji PE i dokumenty stamtąd, aby ogłosić zarzuty. Politykowi przedstawiono je dopiero w lutym 2023 r. W śledztwie również nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.