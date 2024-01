Zwróciła uwagę, że trwają prace nad różnymi strategicznymi dokumentami dotyczącymi puszczy i Białowieskiego PN. To jest m.in. plan dla UNESCO, plan dla programu Natura 2000, plany urządzania lasu. Mówiła, że każdy z tych dokumentów powstaje odrębnie i nie zawsze są one spójne ze sobą.

Puszczę Białowieską określiła mianem "skarbu narodowego". Wniosek jest jeden - potrzebujemy konstytucji dla Puszczy Białowieskiej i taki dokument będziemy chcieli przygotować - podkreślała minister.

Białowieski Park Narodowy zostanie poszerzony?

Pytana o możliwość powiększenia Białowieskiego PN, powiedziała, że temu służyła też ta wizyta, aby odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakich granicach, park powinien się poszerzać.

Z naszej strony, koalicji 15 października, jest wola poszerzania granic parków narodowych, tworzenia nowych i chcemy ten postulat wdrożyć w życie. Na pewno tu, obszar Puszczy Białowieskiej jest jednym z tych, nad którym należy pochylić się w pierwszej kolejności. Natomiast takie decyzje (...) nie mogą zapadać zza biurka w Warszawie - mówiła.

Hennig-Kloska podkreśliła, że po tej wizycie - uwzględniając głosy różnych stron, które na tym terenie funkcjonują - będzie tworzony taki plan, żeby "faktycznie te postulaty spełnić". Wskazała, że to wymaga m.in. analizy prawnej.

Dopytywana, czy jest wola i zgoda samorządowców na powiększenie parku powiedziała, że resort uwzględni każdy głos i - jak zapewniała - "na pewno tego typu plany będą też dalej konsultowane". Kończymy z pracą, gdzie ogłaszamy plany, a potem będziemy zastanawiać się, jak je wdrożyć w życie, bo to doprowadzało właśnie do pożarów, konfliktów. Szybkie decyzje są bardzo medialne, ale niekoniecznie potem łatwe do wdrożenia w życie - podkreślała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Po wizycie usiądziemy za biurkiem i będziemy planować, rysować nowe mapy, kreślić nowe linie, a potem je konsultować, a potem podejmować decyzje. To jest droga, którą będziemy kroczyć - mówiła minister.

Konkurs na koordynatora ds. współpracy z UNESCO

Wiceminister klimatu i środowiska Michał Dorożała poinformował na konferencji, że zostanie zorganizowany otwarty konkurs na stanowisko koordynatora ds. współpracy z UNESCO dla Puszczy Białowieskiej.

Groźba utraty dziedzictwa UNESCO dla Białowieży (Puszcza Białowieska jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - przyp. RMF FM) może oznaczać katastrofę dla wszystkich, od naukowców, przez organizacje pozarządowe, przede wszystkim po lokalne społeczności - mówił.