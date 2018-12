Od kilku lat więcej niż o występach reprezentacji Polski w hokeju na lodzie mówi się o problemach hokejowej centrali. Długi i zawodnicy, którzy nie chcą grać w kadrze z powodu zaległości finansowych, to tylko niektóre z problemów Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. O sytuacji w federacji, a także o drużynie narodowej i nowym pomyśle na wzmocnienie ligi, dziennikarz RMF FM Wojciech Marczyk rozmawiał z prezesem PZHL Mirosławem Minkiną.

Największy problem PZHL to teraz długi. Te wynoszą około 12 milionów złotych. Związek do tej pory wydawał więcej pieniędzy, niż miał w kasie, a dotyczyło to m.in. wynagrodzeń selekcjonerów reprezentacji.

O wysokość zadłużenia hokejowej centrali - a także pomysł na wyjście z niego - prezesa PZHL Mirosława Minkinę pytał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM:

Wideo youtube

Hokejowa reprezentacja Polski gra obecnie - po fatalnym, zakończonym spadkiem występie na kwietniowych mistrzostwach świata zaplecza Elity - w Dywizji 1B. Osobą, która ma zmienić tę sytuację, jest nowy szkoleniowiec Tomasz Valtonen.

O zmianach w hokejowej kadrze posłuchajcie w drugiej części rozmowy z prezesem PZHL:

Wideo youtube

Nowe władze Polskiego Związku Hokeja na Lodzie chcą zmienić system rozgrywek polskiej ekstraligi. Zamiast ligi polskiej utworzona miałaby być wspólnie z Węgrami, Słowakami i Czechami liga wyszehradzka.

Jak te rozgrywki miałby funkcjonować - Mirosław Minkina opowiada w trzeciej części rozmowy z Wojciechem Marczykiem:

Wideo youtube