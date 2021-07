10 lat temu 22 lipca 2011 roku Anders Breivik zdetonował ładunek wybuchowy w rządowej dzielnicy Oslo, a następnie dokonał masakry, strzelając z karabinu do uczestników obozu młodzieżówki Partii Pracy. W obu miejscach zginęło łącznie 77 osób, a ponad 200 zostało rannych. Norwegowi nie podobał się sposób sprawowania władzy przez lewicową Partię Pracy, która według niego była zbyt otwarta na imigrantów.

Kwiaty w pomieszczeniu kafeterii w budynku należącym do Partii Prawy na wyspie Utoya / Hakon Mosvold Larsen / PAP/EPA

Anders Breivik ma dziś 42 lata. Za zabójstwo 77 osób został skazany na 21 lat więzienia.

Jego najmłodsza ofiara miała 14 lat. Ostatnią była 16-letnia dziewczyna. Dwukrotnie strzelił jej w pierś, a następnie w głowę.

"Jestem pewna, że słyszałam, jak Breivik po celnych strzałach, śmiał się i krzyczał z radości" - zeznała później jedna z nastolatek, która przeżyła masakrę.

Ubrany w mundur policjanta mężczyzna urządził na wyspie Utoya polowanie na przebywającą na niej na obozie młodzież z Partii Pracy. Strzelanina trwała ponad półtorej godziny, a w międzyczasie Breivik sam zadzwonił na policję.

Kiedy policjanci dotarli na wyspę, sam złożył broń i oddał się w ich ręce.

Podczas procesu w kwietniu 2012 roku oświadczył, że nie żałuje tego, co zrobił. Mówił, że ataki w Oslo i na wyspie Utoya "były konieczne", ponieważ ich ofiary zdradziły Norwegię, popierając imigrację.

Wyrok 21 lat - najwyższy w norweskim prawie - nie oznacza, że za 11 lat Anders Breivik wyjdzie na wolność. Kara ta może być wielokrotnie przedłużana, jeśli sąd uzna, że mężczyzna zagraża społeczeństwu.

Wyspa Utoya na jeziorze Tyrifjorden / Hakon Mosvold Larsen / PAP/EPA

10 lat po masakrze Norweg chce sprzedać prawa do książki o swoim życiu. Za jej publikację i prawa do filmu chce 8 milionów euro. Według nieoficjalnych informacji, w tym celu miał się skontaktować z 20 filmowcami. Nie wiadomo, czy ktoś odpowiedział na propozycję masowego zabójcy.

Brevik zmienił nazwisko na Fjotolf Hansen, odsiaduje wyrok w 3-pokojowej celi w więzieniu w Skien. Ma do dyspozycji pokój do nauki, salę gimnastyczną i kuchnię, dostęp do telewizji i gier wideo.

Mimo to w 2015 roku podał do sądu państwo norweskie o łamanie praw człowieka, skarżąc się na złe warunki, w jakich odbywa karę. Twierdził wówczas, że ma zawroty głowy oraz depresję. Jego pozew został odrzucony najpierw przez sąd, a później wyrok został potwierdzony w instancjach odwoławczych. Skargę odrzucił również Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.