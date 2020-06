"Mam zamiar spotkać się z Szymonem Hołownią, który rozpoczynając kampanię powiedział, że jestem jedną z tych osób, z którą wyobraża sobie współpracę" – zapowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, ma nadzieję na przekonanie Hołowni do oddania głosu na Andrzeja Dudę.

Szymon Hołownia podczas wieczoru wyborczego / Leszek Szymański / PAP/EPA

Być może uda się mi go (Szymona Hołownię - PAP) przekonać do tego, żeby oddał głos na Andrzeja Dudę, a za jego pośrednictwem przekonać i jego wyborców - powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w poniedziałek dziennikarzom w Krakowie. Wicepremier pogratulowała Hołowni wyniku uzyskanego w wyborach prezydenckich i określiła ten wynik "ogromnym sukcesem".

Zapowiadając osobiste spotkanie z Hołownią minister Emilewicz oceniła: Na pewno jest nam blisko światopoglądowo. Sam pan Szymon Hołownia mówi o sobie językiem nowoczesnego, współczesnego konserwatysty; z całą pewnością łączy nas także wspólnota przekonań.

Polska nie ma czasu na spory



Dopytywana o plany Andrzeja Dudy przed II turą wyborów powiedziała, że na pewno będzie on adresował swoją ofertę do wszystkich wyborców, w tym tych którzy głosowali na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.



Zdaniem Emilewicz Polsce w czasie wychodzenia z kryzysu spowodowanego koronawirusem potrzebna jest przede wszystkim "dobra, szybka, bezpieczna współpraca pomiędzy ośrodkiem rządowym a pałacem prezydenckim". Gwarantem takiej współpracy jest pan prezydent Andrzej Duda - zaznaczyła.



Przypomniała też historię z przełomu wieków, kiedy - jak mówiła - "mieliśmy trudną kohabitację pomiędzy prezydentem Kwaśniewskim a rządem Akacji Wyborczej Solidarność". Przypomnijmy rekordową liczbę zawetowanych ustaw, w tym także tak ważnych jak ustawa reprywatyzacyjna, ta obniżająca podatki czy wreszcie ustawa o finansach publicznych przy okazji reformy samorządowej - wyliczała wicepremier i podkreśliła, że "dziś Polska nie ma czasu na spory i napięcia pomiędzy pałacem prezydenckim a rządem, dlatego prezydent będzie także rozmawiał, pokazując racjonalne argumenty, z wyborcami Rafała Trzaskowskiego".



Według niej obóz rządzący ma dobrą ofertę. Wśród swoich nowych wyborców widzi wielu młodych ludzi, do których adresowane są m.in. programy nakierowanym na poprawę jakości życia w miastach, polityki klimatycznej, tym wszystkim co wiąże się z przedsiębiorczością.



Zdaniem Emilewicz to, że w czasach pandemii możemy z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość, jest efektem - jak mówiła - dobrej, skutecznej polityki rządu i dobrej, skutecznej współpracy pomiędzy rządem a prezydentem.



Minister rozwoju wzięła udział w poniedziałek w konferencji "Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych", organizowanej w Krakowie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.