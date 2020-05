Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2020. Dzisiaj z wyścigu do Pałacu Prezydenckiego zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Poza Trzaskowskim pod uwagę był brany też m.in. Radosław Sikorski.

Rafał Trzaskowski / Tomasz Gzell / PAP

Jak przekazał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, Rafał Trzaskowski otrzymał jednomyślną rekomendację Platformy do startu w wyborach.



Decyzja o tym, kto zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską w prezydenckim wyścigu, zapadła na posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej, który zebrał się po godzinie 10:00.

W czwartek natomiast trwały intensywne konsultacje w tej sprawie w ramach Koalicji Obywatelskiej: między kierownictwem PO a władzami Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych.

Rezygnacja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Przeczytaj: Małgorzata Kidawa-Błońska rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich

Małgorzata Kidawa-Błońska: "Nie chcę, żeby moje obciążenia przechodziły na całą partię"

Dzisiaj rano na konferencji prasowej w Sejmie o swojej rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich poinformowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Po pierwsze: jestem pewna, że za kilka tygodni będziemy mieli nowego prezydenta. Ta trudna sytuacja w naszym kraju - sytuacja prawna, konstytucyjna - się skończy. Po drugie: nie będę brała udziału w tych wyborach" - oświadczyła.

Jak zaznaczyła: "Kiedy rządzący wpadli na szatański pomysł, żeby wybory robić w środku pandemii, (...) chcieli je zrobić niezgodnie z konstytucją - nie mogłam milczeć. Musiałam to głośno powiedzieć. Gdyby nie mój mocny głos i mówienie o bojkocie, wybory w maju pewnie by się odbyły".

"Teraz mamy szansę na wolne i demokratyczne wybory" - dodała.

"Wiem, że ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo spadki sondażowe spowodowane były tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w tych wyborach, czy nie - ale dla mnie najważniejsze było ich zdrowie, bezpieczeństwo i to, żeby Polska ciągle była krajem demokratycznym, krajem w sercu Europy, krajem europejskim" - podkreślała Kidawa-Błońska.

Równocześnie zaznaczyła: "Nie chcę, żeby moje obciążenia przechodziły na całą partię - ja tę odpowiedzialność biorę na siebie".

"Wszystkim dziękuję, nie traćmy nadziei, wygrana przed nami - tylko musimy razem odpowiedzialnie wszyscy działać" - podsumowała Małgorzata Kidawa-Błońska.