Po trwającej ponad miesiąc przerwie, Sejm kończącej się kadencji wznowił obrady. Choć znamy już nazwiska nowych posłów, to izba niższa zbiera się jeszcze w starym składzie po wniosku Prawa i Sprawiedliwości. Taka sytuacja nie miała dotąd miejsca w najnowszej historii Polski. Oficjalnie po to, by zająć się m.in. sprawozdaniem komisji śledczej ds. Amber Gold i projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

REKLAMA