"Za nami przemawiają fakty" – stwierdził w Świdniku na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki. "Jak opozycja mówi o nas, to doszedłem ostatnio do wniosku, że wystarczy wszystko, co oni mówią, czytać na opak. Wtedy będzie prawdziwe" - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki w Świdniku / Wojtek Jargiło / PAP

Jak mówił Morawiecki, opozycja twierdzi, że demokracja w Polsce jest zagrożona. To znaczy, że demokracja w Polsce kwitnie - przekonywał. Demokracja kwitnie wtedy, kiedy ludzie mają szansę wzięcia udziału w demokracji realnej, kiedy nie muszą aż tak bardzo troszczyć się tylko “od pierwszego do pierwszego" - zauważył.



Kiedy mówią, że my nie budujemy dróg samorządowych, to znaczy, że budujemy ich najwięcej - w powiatach, gminach - stwierdził premier. My się nie damy; będziemy walczyć o Polaków, będziemy walczyć o Polskę i to jest dla nas największy cel. Zwyciężymy, musimy zwyciężyć - oświadczył

"Oni mieli pic dla młodych, a my mamy PIT dla młodych, który jest zerowy"

Pewnych rzeczy nie da się tak łatwo odkręcić w tej naszej polskiej gospodarce, w tej naszej polskiej rzeczywistości. Ale jedną rzecz zrobiliśmy skutecznie. Te środki, które były marnowane, przeciekały jak przez sito, jak przez sito o bardzo dużych okach, te środki odzyskaliśmy dla polskiego narodu. I tak długo jak będziemy, jak ja będę, obiecuję, one będą płynąć do polskich rodzin, polskiego społeczeństwa i polskich emerytów - mówił Morawiecki. Dodał, że "odbudowa potencjału polskiej gospodarki nie jest dzisiaj łatwa". To tak jak popatrzymy na Świdnik. Zakład, który podupadał bardzo mocno, potem został sprzedany do właścicieli zagranicznych, dzisiaj się odbudowuje, dzisiaj otrzymuje więcej zleceń, także z Polski - mówił.



Podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika szef rządu nawiązał też do zerowego PIT dla młodych.



Jeden z młodych ludzi mi powiedział, oni mieli pic dla młodych, a my mamy PIT dla młodych, który jest zerowy. Zero może być dobrą liczbą w gospodarce w ekonomii, gospodarce - mówił premier. Żeby zostali z nami tutaj, tutaj się kształcili, tu pracowali, tu mieli jak najwięcej pracy - stwierdził.