"Jeżeli ktoś zupełnie co innego głosi, a co innego robi, to wtedy cały mechanizm demokratyczny, oparty na wyborze jest w gruncie rzeczy aktem manipulacji, a nie aktem, który ma wyrażać wolę społeczeństwa, czy części społeczeństwa" – stwierdził Jarosław Kaczyński odnosząc się do deklaracji Platformy Obywatelskiej ogłoszonej przed referendum ws. wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że deklaracja PO kończy się słowami przysięgi: "Przysięgamy wszystkim Polakom, że od tych zasad nigdy nie odstąpimy". "Proszę zwrócić uwagę na zakończenie tej deklaracji, tam jest mowa o przysiędze, czyli mamy tutaj do czynienia z oczywistym krzywoprzysięstwem" - ocenił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński //Łukasz Gągulski /PAP

