Serhij Wołyna dowódca 36 Brygady Piechoty Morskiej Ukrainy broniącej kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu, zwrócił się do Elona Muska. Poprosił miliardera o pomoc w ewakuacji jego żołnierzy do kraju trzeciego.

Azowstal nazywany jest ostatnim punktem obrony Mariupola / PAP/EPA/REGIMENT AZOV PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

"Elon Musk, ludzie mówią, że przybyłeś z innej planety aby nauczyć ludzi wiary w niemożliwe. Nasze planety są obok siebie, ja żyję tu, gdzie przetrwanie jest prawie niemożliwe. Pomóż nam wydostać się z Azowstalu do kraju mediatora. Jeżeli nie ty, to kto? Daj mi znak" - napisał Wołyna.

Zaapelował też do wszystkich o pomoc i udostępnienia, aby Musk zobaczył jego apel.

"Udowodnił, że dla niego nie ma problemów nie do rozwiązania, że wszystko jest możliwe! On nigdy się nie poddaje, tak jak my! Potrzebujemy wsparcia superczłowieka!" - napisał Wołyna.

Wojska rosyjskie otoczyły Mariupol w ciągu pierwszych dni po rozpoczęciu 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Azowstal atakowały od połowy kwietnia, codziennie prowadząc ostrzały. Teraz kombinat jest już ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu. Broni się w nim pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Wraz z wojskowymi w rozległych podziemnych korytarzach i schronach Azowstalu przebywali cywile, w tym dzieci, których w ostatnich dniach udało się ewakuować.

Według szacunków w Mariupolu zginęło co najmniej 20 tys. osób.