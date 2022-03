"Mamy informacje, że rosyjscy wojskowi ściągają najemników z innych krajów, próbują przy pomocy oszustwa zaciągnąć do służby wojskowej jak najwięcej młodych ludzi. Wszyscy wiemy, że to im nie pomoże" - mówił w swoim najnowszym, nocnym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

/ Andrzej Lange / PAP

Nasi dzielni obrońcy cały czas utrzymują wszystkie kluczowe pozycje i odpowiadają na każdy atak i każde uderzenie okupantów na nasze cywilne obiekty i naszych ludzi - mówił w nocnym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wiemy, że Rosjanie rekrutują najemników z innych krajów. Oszukują wielu młodych ludzi. To będzie najgorsza decyzja w ich życiu. Długie życie jest lepsze niż pieniądze oferowane za krótkie życie - powiedział prezydent Ukrainy.

Każda matka, która wie, że jej syna wysłali na wojnę przeciwko Ukrainie powinna sprawdzić, gdzie jej syn jest -tak po rosyjsku mówił dziś w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwracał się do matek rosyjskich żołnierzy, które utraciły z nimi kontakt.

W Internecie jest numer, pod który możecie zadzwonić i dowiedzieć się, co naprawdę stało się z waszymi dziećmi. Nie planowaliśmy wziąć tysięcy jeńców, nie potrzeba było nam 13 i więcej tysięcy zabitych rosyjskich żołnierzy. To nie było potrzebne, nie chcieliśmy tej wojny. Chcemy tylko pokoju. Chcemy byście kochali swoje dzieci bardziej, niż boicie się swojej władzy - mówił ukraiński prezydent.

Przywrócimy Ukrainę do życia

Przywracamy nasz kraj, naszą ekonomię do życia. Rząd podjął decyzję o rozszerzeniu programu pożyczek dla przedsiębiorców. (...) Każdy z nich będzie mógł otrzymać pożyczkę z 0% oprocentowaniem - powiedział w orędziu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nocy z czwartku na piątek.

Jak wyjaśnił, program będzie obowiązywał w czasie wojny oraz przez jeden miesiąc po jej zakończeniu.

Narodowy Bank Ukrainy ma zadanie specjalne. (...) Poinstruowałem posłów i przedstawicieli władz, by zapewnili aby obywatele mieli dostęp do całości swoich depozytów w ukraińskich bankach, a nie do części jak dotąd. W każdym banku w naszym kraju. Tak, żeby ludzie nie stracili pieniędzy. (...) Ukraińcy tego potrzebują - podkreślił.