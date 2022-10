Z magazynów wojskowych na Białorusi wydzielono 20 czołgów T-72 i część z nich już wysłano do Rosji - podał sztab generalny armii ukraińskiej. W raporcie sztab podkreśla, że Alaksandr Łukaszenka zadeklarował pomoc dla Rosji w wojnie przeciw Ukrainie.

Czołg T-72, zdj. ilustracyjne / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

"Łukaszenka mówi o gotowości Białorusi do okazania pomocy Federacji Rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie. Kompleks obronno-przemysłowy Białorusi już uczestniczy w naprawie sprzętu wojskowego uszkodzonego w trakcie działań bojowych" - wskazuje sztab.

"Z magazynów wydzielono i wysłano do obwodu biełgorodzkiego pierwszą partię z dwudziestu czołgów T-72" - informuje armia ukraińska. Obwód biełgorodzki w Rosji sąsiaduje z Ukrainą.



Wcześniej na Białorusi pojawiły się niepotwierdzone informacje o wysyłaniu do Rosji czołgów T-72. W jednym z kanałów w serwisie Telegram pojawiły się doniesienia o czołgach widzianych w białoruskiej Orszy.



Niezależny portal Zerkalo.io ocenił, że są to maszyny typu T-72A - stara wersja czołgu T-72. Rosja nie prowadzi modernizacji tej wersji T-72, a więc jedynym powodem wysłania tego sprzętu do Rosji może być tylko skierowanie go na Ukrainę - uważa portal. Ocenił przy tym, że czołgi widziane w Orszy transportowane są do obwodu rostowskiego - regionu Rosji graniczącego z ukraińskim Donbasem.